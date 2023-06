Puede que tengas en agenda alguna boda a la que asistir en las próximas semanas o, tal vez, un evento importante de carácter familiar, profesional o entre amigos. Lo que no hay duda es que el verano está repleto de planes y no hay cosa que más nos guste que disfrutarlos al aire libre. Te traemos una selección de vestidos y monos de la mano de Zara para brilles durante tus compromisos más destacados durante la época estival. ¡Adelante!

La primera cuestión que debes tener clara es si quieres llevar un vestido u optar por el pantalón. El mono cada día cuenta con más adeptas y no nos extraña. Además de ser una propuesta cómoda, también es elegante y sobrevive mejor al paso del tiempo que otros estilismos. Si te has decantado por un jumpsuit y tienes una cena especial programada, no te pierdas el jumpsuit que encontrarás a continuación en color negro con cuello redondo y volantes plisados en la parte delantera. Es una prenda muy especial y sofisticada, que viene con lazada en la cintura y cierre con cremallera en la parte trasera. Te recomendamos que lo lleves con unas sandalias de tacón tipo pulsera. No hace falta mucho más porque la pieza en sí ya es muy potente.

Vestidos de Zara para vivir una inolvidable noche de verano

Vestidos lenceros, plisados, florales o con paillettes. El verano nos permite soñar al máximo también en cuestión de moda y sacar a relucir estilismos con los que vivir jornadas inolvidables. Disfruta de una cálida noche con un bonito diseño envolvente print floral. Un precioso look asimétrico con detalle de volantes delanteros y bajo con aberturas que verás en nuestra selección.

Si eres una mujer atrevida que anda buscando un vestido hipnótico, tenemos el adecuado: un diseño lencero confeccionado en seda. El color rojo te hará eclipsar todas las miradas. A destacar que se trata de un estilismo con un punto seductor que continúa siendo tendencia. Otro de nuestros modelos favoritos que adjuntamos es el plisado con escote en pico y tirantes finos. Nos encanta porque tiene ese toque distinto con el bajo asimétrico que lo convierte en una pieza muy especial.

Desliza porque seguro que vas a encontrar el modelo que vas a querer llevar en tu próximo compromiso especial.