El estilo boho chic es uno de los más deseados y socorridos cada año durante la primavera. Los estampados florales, los cortes de estilo vintage, el estilo patchwork a todo color siempre son una buena opción para ir fresca y chic en cuanto llega el buen tiempo. Si hay una firma que siempre trae novedades de este estilo y que nunca defrauda es Ne & Nu, creada por la periodista Gema López. La colaboradora de Sálvame se ha convertido en uno de los adalides de la moda boho chic. Por eso, hoy, te traemos una selección de los vestidos de su última colección que no te dejarán indiferente y con los que triunfarás vayas donde vayas.

La llegada de la primavera siempre deja a su paso cientos de prendas a todo color, de tejidos vaporosos, con mucho vuelo y frescos para la llegada de las altas temperaturas. El estilo boho chic es siempre una buena opción si queremos incluir estos motivos, pero ¿cómo podemos incluirlos en nuestros looks este año? ¿cuáles son las tendencias más punteras? Sin duda los vestidos midi, con mangas abullonadas, las faldas largas o a media pantorrilla, y los escotes en pico o el nido de abeja son algunos de los must have de cualquier vestido boho de esta temporada. En cuanto a los colores, destacarán los tonos cítricos, los tonos pastel como el lila o el amarillo suave, el azul turquesa o el cobalto.

Combina un vestido de Gema López con unas cuñas de última tendencia o unos zuecos de tachuelas

Si tenemos dudas a la hora de incorporar accesorios a nuestros vestidos boho, debéis saber que en los próximos meses los flecos, los bolsos de paja, o de crochet y los tejidos artesanos o handmade serán indispensables para completar cualquier look. En cuanto al calzado, tendremos que hacernos con unos buenos zuecos de plataforma en colores atemporales como el camel o la piel en tonos tierra, y si tienen tachas y tacón de madera, mejor que mejor.

Desliza para descubrir en la galería los vestidos más vistosos de la última colección de Gema López y hazte con uno antes de que llegue el verano. ¡Te encantarán!