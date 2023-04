Los vestidos blancos que estrenarás ahora y llevarás todo el verano

Aún queda tiempo para el ansiado verano, pero las cálidas temperaturas animan a ir llenando nuestro armario de nuevas adquisiciones. Temporada tras temporada, los vestidos blancos regresan con fuerza. Y es que es una prenda tan especial que siempre recurrimos a ella. No es de extrañar, ya que sencillez y elegancia se dan la mano. Echa un vistazo porque hemos seleccionado algunos que seguro desearás incorporar lo antes posible a tu día a día.

Lo que más nos gusta de un vestido blanco es lo fácil que es combinarlo. Por supuesto, pega a la perfección con tus sandalias favoritas, si son una alpargatas 'made in Spain' mejor que mejor, también lo puedes llevar con un bolso de rafia y crearás un look de estilo ibicenco muy chic. Si tienes la suerte de estar cerca del mar, no dudes en añadir un sombrero para protegerte del sol. No gustan los vestidos blancos porque se adaptan al estilo de chicas de 20 años, pero también encajan con mujeres que rebasan los 50, sin excepción alguna. Anímate a estrenarlos ahora y llevarlos durante todo el verano como lo hacen habitualmente muchos rostros conocidos, entre ellos, Virginia Troconis o Paula Echevarría.

Vestidos blancos tan especiales que enamoran

De estilo camisero, corto, en versión midi o largo. Alguna de los modelos que incorporamos son tan versátiles que, incluso, lo podrás destinar a la oficina. Este es el caso del vestido blanco que adjuntamos de Zara. Un diseño más formal y sencillo, de manga corta, con botonadura central y corte midi. La pieza incorpora un cinturón con hebilla que aporta un toque distintivo. El vestido es perfecto para que lo metas en tu maleta de vacaciones o para que lo lleves en tus días de trabajo.

Los bordados y los detalles confieren a los vestidos blancos de mucha personalidad dándoles un aire bohemio y romántico. Así que si eres una mujer a la que le gusta este estilo, seguro que te encantará el diseño de Venca. Una pieza confeccionada en bordado suizo con manga corta y acabado en volante. Otro de nuestros preferidos es el que viene de la mano de Tintoretto. Un vestido corto con escote en pico y manga con volante. Los bordados en la zona del escote y el bajo hacen de esta prenda totalmente irresistible.

