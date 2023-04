Te proponemos looks fáciles y versátiles para cuando no sepas qué ponerte combinando tus vaqueros favoritos con camisetas y tops.

Nos encantan los vestidos, pero el vaquero es la prenda a la que más partido sacamos, sin lugar a dudas. Así que no te pierdas este escaparate de moda porque queremos ayudarte a crear estilismos sencillos y versátiles a partir tops y camisetas. Echa un vistazo porque algunas de las prendas que hemos elegido son irresistibles.

Una camiseta y unos jeans pueden convertirse en la combinación perfecta para un sinfín de planes. Incorpora a tu fondo de armario un top lencero, un básico que podrás llevar con blazer o con una cazadora vaquera. Hemos incluido uno de Morgan con un tirante ancho de encaje perfecto para las mujeres que rebasan los 50 años porque disimula la flacidez. Ahora que las temperaturas cálidas parecen instalarse en nuestras vidas, aprovecha para hacerte con esas camisetas que estrenarás esta primavera, pero no dejarás de ponerte durante todo el verano.

Tops y camisetas: grandes aliados

Tanto si buscas un look para ir a la oficina como si estás fichando un estilismo para disfrutar del fin de semana en familia, echa un ojo al top que hemos elegido de SlowLove con un fruncido de nido de abeja. Una prenda tremendamente versátil en color blanco que pega con todo, además, el detalle del volante en la parte del hombro le da un toque muy chic. Anímate a llevar este top con unos pitillos tobilleros y unas zapatillas blancas, un look muy primaveral, que demuestra que menos siempre es más.

Las camisetas más básicas de algodón se convierten en nuestras mejores aliadas en esta temporada del año ya que puedes llevarlas también con una cómoda sudadera. Si quieres un tip sencillo para dar un aire distinto al look, anímate a anudarla a la altura del ombligo. Un recurso que puedes utilizar con la camiseta que incluimos de Shein. Sin embargo, si lo que buscando es una prenda un poco gamberra, seguro que no te resistirás a la de Sfera porque lleva plasmada la famosa lengua de los Rolling Stones en color rosa y en lentejuelas reversibles. Una pieza que animará tus looks más sencillos. Te proponemos que la combines con una chaqueta blazer de estilo clásico, por ejemplo en azul marino, para darle el máximo protagonismo a la camiseta.

