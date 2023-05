Analizamos los tocados que han puesto la guinda de todos lo looks de las invitadas a la coronación de Carlos III.

El rey Carlos III de Inglaterra dejó claro en sus peticiones que quería dejar a un lado la pompa y el boato de esta gran celebración. Es por ello que entre las royals invitadas a este gran evento histórico no hemos visto ni una sola tiara, ni joyas reales demasiado llamativas. El monarca no sólo redujo a casi un tercio los invitados a la celebración, pasó de los 8.000 asistentes que otrora asistieran a la coronación de su difunta madre a los 2.000 a los que él envió la invitación. La austeridad se ha convertido en el leit motiv de la coronación de Carlos III, pero en un evento de estas características las invitadas no han dejado de lucir tocados impresionantes. Analizamos los complementos que han puesto la guinda a los estilismos de las royals más sofisticadas punto por punto. ¡Había tocados para todos los gustos!

Los tocados de flores fueron de los más utilizados durante esta coronación, empezando por la propia Kate Middleton, que dejaba a un lado su tiara 'Lover's Knot' y la sustituyó por un precioso tocado floral. Este tipo de tocados es de los pocos que se pueden utilizar tanto de mañana como de noche y encajaba muy bien con el estilismo de la princesa de Gales. Finnegan Biden, la nieta del Presidente de los Estados Unidos, también optó por las flores, con una pequeña diadema con flores amarillas en un lateral.

Los canotier también han tenido mucha presencia en la ceremonia. Este pequeño sombrero de paja que puso de moda Cocó Chanel es uno de los más austeros que se pueden llevar, aunque pueden ir decorados con lazos, flores en los laterales y otros motivos vegetales. La actriz Joanna Lumley lució uno de estos tocados de paja con una cinta sencilla negra.

Los tocados más impresionantes de la coronación de Carlos III

Por otro lado, los más discretos casquetes de colores han sido, sin ninguna duda, los grandes protagonistas de la ceremonia. Este tipo de tocado es que más juego da a la hora de incluir elementos decorativos. Los podemos encontrar con plumas, redecilla, flores e incluso toques de pedrería. La Reina Letizia lució una enorme pamela de tipo plato de la sombrerería madrileña Balel; en color beige con rejilla rosa, a juego con su outfit más barbiecore. También vimos alguna que otra pamela de grandes dimensiones en este día histórico. Recordemos que el protocolo restringe el uso de esta última sólo a eventos de día y a vestidos cortos o midi; nunca de noche, ni en galas nocturnas y siempre hay que llevarlo durante todo el día.