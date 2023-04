Con la llegada del street style y la moda urbana a las últimas colecciones de moda hemos vivido un cambio sustancial en los diseños de los nuevos pantalones de tipo casual. Cualquiera que se haya asomado un momento a una tienda de moda joven ha podido comprobar que está todo inundado de pantalones cargo. Este tipo de pantalones llegaron allá por 2022 para hacernos la vida más cómoda con sus bolsillos múltiples, su corte holgado y sus tejidos resistentes. Ahora, han invadido las tiendas un nuevo corte de pantalón llamado "parachute" ¿Sabéis diferenciar un pantalón cargo de un pantalón parachute? Os contamos todo sobre esta microtendencia a continuación y te traemos una selección de los pantalones parachute más bonitos de Zara para que los estrenéis en las próximas semanas.

Los pantalones parachute, como su propio nombre indica, son originalmente creados para practicar paracaidismo. Normalmente están confeccionados en tejidos ligeros y finos como el poliéster, el nylon, el elastano o el algodón. Una de las características que comparte con los cargo es el corte holgado, los bolsillos XXL y las cintas ajustables en cintura y en los bajos. Estos pantalones triunfaron en la década de los 2.000 en artistas como Britney Spears, las Spice Girls o Christina Aguilera. Ahora han retornado de las famosas más fashionistas del momento como Hailey Bieber, Bella Hadid o Kendall Jenner. Este tipo de pantalones es perfecto para looks de paseo relajados y de aire comfy.

Combina los pantalones parachute con un bolso baguette de estilo noventero

¿Cómo podemos combinar estos pantalones? Muy sencillo, una camiseta básica o un crop top de tirantes ajustado; con camisetas de sport y con zapatillas de trekking de estilo gorpcore que están triunfando o unas típicas New Balance. No dudes en acompañarlos con bolsos baguette o de estilo shoulder en colores llamativos y con logotipos bien grandes para darle este aire 2YK a tu look. No importa si sales a dar un paseo o estás de vacaciones visitando una ciudad, los pantalones parachute se convertirán en tus fieles escuderos en los próximos meses. Una vez que te los pones, no te los puedes volver a quitar por su comodidad, frescura y ligereza. Descubre nuestra selección de los pantalones parachute más de moda de Zara y hazte con unos antes de que acabe la primavera.