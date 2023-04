Los pantalones cargo no tienen edad, descubre cómo las mujeres mayores de 50 pueden lucirlos con estilo y elegancia.

Los pantalones cargo son sin duda una de las prendas más en tendencia, de aspecto moderno a veces nos da la sesación de que pueden ser dificiles de combinar y conseguir un look elegante para las mayores de 50. Nada más lejos de la realidad. En este artículo te enseñamos a combinar los pantalones cargo con maestría para las mayores de 50.

Los pantalones cargo han sido una prenda popular en la década de los 90 y los 2000. Ahora han vuelto a ser tendencia en los últimos años. Aunque pueden parecer difíciles de combinar, en realidad son una prenda muy versátil que puede ser utilizada para crear una variedad de looks, incluso para las mujeres mayores de 50 años que buscan un look moderno y elegante.

En primer lugar, es importante elegir los pantalones cargo adecuados. Los pantalones cargo pueden variar en cuanto a su forma, tamaño y estilo, por lo que es importante elegir un par que se adapte a tu tipo de cuerpo y estilo personal. Si buscas un look más elegante, opta por pantalones cargo en tonos neutros como el beige, marrón, verde o negro, y evita los estampados y los tonos brillantes.También intenta escoger unos pantalones cargo menos voluminosos para que realcen tu figura y puedas combinarlos sin hacerlos demasiado llamativos.

Los cargo son perfectos para las mujeres de más de 50 pero hay que saber cómo llevarlos

Para lograr un look sofisticado con los pantalones cargo prueba a combinarlos con una camisa blanca o una blusa de seda. Estas prendas clásicas complementarán perfectamente la naturaleza casual de los pantalones cargo, y le darán a tu look un toque más elegante y refinado.

Otra opción para combinar los pantalones cargo es con un jersey de cachemira o un suéter de punto grueso. Esta combinación es ideal para el clima frío y es perfecta para un look casual y cómodo. Para un look de primavera puedes opta por combinarlo con una camiseta o un top y por encima un blazer o una chaqueta estructurada para añadir un toque de elegancia a tu estilismo además de conseguir un punto muy chic. Combina los pantalones cargo con calzado de tacón alto para un look más sofisticado y femenino.

En cuanto a los accesorios, los pantalones cargo se prestan bien para complementar con un cinturón ancho.

Con estos consejos y la selección de pantalones cargo elegantes que te dejamos en la galería podrás lucir la tendencia y estar -como siempre- perfecta.