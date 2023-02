Es la gran fiesta del cine español, la que cada año nos sorprende con la alfombra roja más glamourosa del país. Pero antes de que se celebre esta 37ª edición de los Pemios Goya 2023, en el Auditorio Andalucía de Sevilla, repasamos algunos de los looks más inolvidables de su historia. Desde la impecable Nieves Álvarez, que siempre da una lección de estilo, a la sofisticada Penélope Cruz, una de nuestras actrices que brilla por su elegancia. ¡Pasen y vean porque hemos hecho una selección de los mejores vestidos!

Arrancamos este escaparate con un precioso vestido que llevó Blanca Suárez en la edición de 2015. Un diseño con transparencias del libanés Zuhair Murad que contaba con cuerpo de pedrería y falda de tafetán. Un precioso modelo que siempre se cuela entre los más destacados de los últimos años. No hay duda que Paula Echevarría desprende estilo cuando pisa la alfombra roja. Es difícil quedarse con unos de los looks que ha lucido en las distintas ocasiones que ha acudido a la gala, pero lo haremos con el último. Uno totalmente inspirador, 'made in Spain' y creado por el cordobés Andrew Pocrid. Un modelo de silueta columna en el que sobresalía un juego de abanicos.

Los looks de ensueño de los Goya

La ceremonia de entrega de los máximos galardones del cine español no sería lo mismo sin la sofisticación que destila nuestra interprete más internacional, Penélope Cruz. Fue en 2020 cuando llevó un vestido de Alta Costura de Ralph & Russo en tonos malva de flores que para muchos es inolvidable y que sacó a relucir su versión más romántica.

Al repasar los estilismos que ha llevado Nieves Álvarez sobre la alfombra roja de los Goya encontramos modelos que ya son icónicos. El año pasado volvió a confiar en el francés Stephane Rolland y brilló con una apuesta tan arriesgada como sublime. Un look con cuerpo circular combinado con una falda de corte sirena de tafetán y con cola en blanco. El mismo color con el que Paz Vega se erigió como una de las más elegantes en 2020 gracias a un look minimalista. Un vestido de manga larga con silueta efecto sirena, confeccionado en paillettes y creado exclusivamente para ella. ¡Una de las grandes maravillas que hemos visto en los Goya!

Desliza y observa la selección de SEMANA de los mejores vestidos de los premios Goya.