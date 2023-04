Los mejores looks y las apariciones estelares de la historia de la Met Gala

9 de 20

Este look de la modelo se ha convertido en uno de los favoritos de las prescriptoras de moda. La Met Gala de 2018 con dress code 'Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica.' fue una de las más impresionantes de la historia. Las invitadas echaron el resto con sus estilismos. En su caso, Hadid optó por un vestido negro con velo de Gareth Pugh para Chrome Hearts, en su día no tuvo muy buena crítica, pero si revisamos la hemeroteca, fue un estilismo que podría encajar mucho en la moda actual. ¿Quién no ha llevado este año vinilo?