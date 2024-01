Los más impactantes looks de la alfombra roja de los Premios Feroz 2024

9 de 13

El actor gallego, impresionante, lució un estilismo que no podía estar más en boga. La americana, de un acertadísimo Mugler, incluía el trend de las hombreras XXL y las solapas smoking bien afiladas. La parte inferior la completaron unos pantalones de Casa Otrura bien planchados a raya. De la misma firma fueron la camisa y los zapatos. No obstante, uno de los highlights del outfit –aparte de sus ojazos– fue el earcuff brillante en una de sus orejas (Tomas Sabo) y el diseño de su corbata. El anillo iba firmado por Agatha París. El estilismo del actor fue elaborado por Logga y el look beauty vino de la mano de Leticia Fernán.