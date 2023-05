Los looks de la 'Sálvame Fashion Week': ¿modernidad o esperpento?

¿Os perdisteis el desfile de la 'Sálvame Fashion Week'? No os preocupéis, os traemos una recopilación de los mejores y peores looks. ¡No tiene desperdicio!

El programa de las tardes de Telecinco se despide con su última 'Sálvame Fashion Week' en un desfile plagado de referencias a vestidos icónicos de la historia de la moda que otrora estuvieron en boca de todos. Eso sí, por muy inspiradores que fueran los referentes, el resultado final no fue tan 'glamuroso' como el de los originales. Sabemos que detrás de todos estos diseños hay mucho trabajo, pero no es lo mismo vestir a Cher que Cher-lo García Cortés. Analizamos algunos de los estilismos de esta tarde-noche dedicada a la moda y te damos todos los detalles de estos divertidísimos looks. ¿Cuáles fueron los mejores estilismos? Te contamos todo a continuación.

En este día de fiesta, pudimos disfrutar de estilismos inspirados en la Met Gala, los Premios Oscar, la realeza y personajes históricos bien conocidos por todas. Björk se mezcló con la infanta Elena; los Reyes Católicos se cruzaron en este runway con A$AP Rocky y Rihanna y nos sorprendimos de una Rosalía de Paracuellos del Jarama y un aviso de boda inminente.

Los mejores y peores looks de la Sálvame Fashion Week

El diseñador Eduardo Navarrete creó una línea exclusiva para este gran día "Sálvame Forever by Eduardo Navarrete" y utilizó como musas a las colaboradoras Cristina Porta y Pilar Vidal para lucir sus diseños. José Perea replicó decenas de vestidos en un tiempo récord: Terelu lució un look inspirado en el vestido de Lorenzo Caprile de la infanta Elena durante la boda de Victoria de Suecia; Adela González hizo su catwalk que recordaba al Versace más célebre de Angelina Jolie. Carmen Alcayde fardó de una réplica de Valentino que lució Julia Roberts cuando ganó el Oscar por 'Erin Brockovich' allá en 2001.

Descubre todos los looks en la galería y no te pierdas un detalle. ¿Quién fue tu favorita?