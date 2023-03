Descubre los mejores looks de la primera edición de los premios Talía, el equivalente de los premios Goya de las Artes Escénicas.

¡Y finalmente llego la gran noche del teatro! El Teatro Español de Madrid ha sido el escenario de la primera edición de los Premios Talía, ¡los homólogos de los Goya en el mundo de las artes escénicas que nos han dejado looks impresionantes!

La producción de esta mágica noche estuvo a cargo de El Terrat (The Mediapro Studio) y la gala fue co-dirigida por Juan Luis Iborra y Antonio Najarro. La maravillosa idea de crear los Premios Talía es obra de la actual presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén-Cuervo. Quien ha continuado el trabajo de su predecesor, Jesús Cimarro. La Academia busca con estos premios destacar y reconocer a todas las disciplinas vinculadas a la cultura del arte y la belleza como: el circo, la danza, la lírica y, por supuesto, el teatro. ¡Una gran noche para honrar el talento y la creatividad de nuestros artistas favoritos!

Como no podía ser de otra manera. Esta noche nos ha regalado una gran cantidad de looks de gala de los que hemos podido disfrutar e inspirarnos para nuestros looks de esta primavera. Mina El Hammani fue una de las primeras en llegar y deslumbró con un sofisticado conjunto de terciopelo en color vino, combinado con una camisa blanca con lazo.

La gala de los Premios Talía ha sido espectacular, y no solo por su imponente escenario en el Teatro Español de Madrid. Los nombres de las estrellas que han desfilado por él son todo un abanico de figuras consagradas y emergentes de las artes escénicas. Cayetana Guillén-Cuervo, fue una anfitriona de excepción. Pero otros grandes nombres brillaron en la noche como: Natalia Millán, José Sacristán, Nacho Cano, Maribel Verdú, María Pagés, Nacho Duato, Tricicle, Lluís Homar, Miguel Ángel Muñoz, Mago Pop, Alex García, María Adánez o Pepón Nieto, estuvieron presentes entre otros grandes talentos del panorama artístico.

Además, los Premios Talía han nominado a algunas de las más destacados profesionales del mundo de las artes escénicas en España. Incluyendo a grandes actrices como Blanca Portillo, Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda o actores como Antonio Banderas, Javier Gutiérrez, Carmelo Gómez, Ernesto Arias, Rafa Castejón y Carlos Hipólito. También se han reconocido a los más importantes autores, directores, coreógrafos e intérpretes de danza, como: Juan Mayorga, Pablo Remón, Pablo Messiez, Laila Ripoll, Antonio Ruz, Mario Bermúdez, Daniel Doña, Manuel Liñán, Catherine Coury y Rocío Molina.

Estos son algunos de los nombres que se han disputado los premios (y el mejor look) en una noche mágica, inolvidable y llena de glamour en el Teatro Español de Madrid.

