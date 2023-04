¡Los leggings salen del gimnasio! Aprende a combinarlos correctamente

Los leggins ya no son una prenda exclusiva para hacer deporte, aprende cómo combinarlos para crear looks muy cómodos para el día a día

Los leggings y la ropa más deportiva se ha escapado definitivamente del gimnasio para apoderarse de nuestro looks del día a día. Pero ir vestida con ropa deportiva no es sinónimo de ir desarreglada. Por eso, hoy en revista Semana, te traemos unos consejos para que luzcas perfecta (y a la moda) hasta con tus looks más informales.

El primer consejo que te traemos en este artículo es que elijas bien (y cuidadosamente) los leggings adecuados. Asegúrate de que los leggings que escojas sean de buena calidad y se ajusten correctamente a tu cuerpo. Si son demasiado ajustados o transparentes, puede que te hagan sentir incómoda y poco segura. También es importante elegir el color adecuado, opta por tonos oscuros como el negro o el azul marino ya que son más versátiles y combinables.

¿Con qué los puedes combinar?

Prueba a combinar tus leggings con una sudadera a la altura del muslo y que te cubra la parte de atrás. Esto creará una silueta más proporcionada y estilizada además, creará un equilibrio entre la parte de arriba más holgada con los leggings más ajustados en la parte de abajo. Con estas prendas cubrirás un poco la parte trasera de tu cuerpo para poder sentirte más cómoda en tu día a día.

Otra muy buena opción para combinar los leggings que a nosotras nos encanta es con una blazer larga o oversize que cubra esta misma zona. De esta forma, el legging, se verá mucho más estilizado y dará la sensación de que tienes unas piernas más largas y estilizadas. El blazer te dará una imagen más formal y subirá el nivel del conjunto para llevarlo a un nivel más allá del meramente deportivo.

Incluso puedes combinarlos con la prenda de la temporada: el cárdigan. Prueba a combinarlos con un cárdigan o un maxi-cárdigan y unos zapatos de tacón para un look más clásico pero muy cómodo para el día a día.

Un look a capas será la mejor opción para combinar tus leggings

Agrega capas a tu look para darle dimensión y volumen. Combina tus leggings con camisas, chaquetas bomber o suéteres oversize. Las capas también son ideales para jugar con diferentes estilos y adaptar tu look a diferentes ocasiones.

A la hora de elegir el calzado puedes combinar tus leggings con unas botas altas para un outfit un poco más formal o con unas zapatillas para un look más casual y deportivo.

Recuerda que la clave para lucir perfecta con tus leggings (o cualquier ropa deportiva) es encontrar un equilibrio entre las prendas más ajustadas y las más holgadas. También puedes jugar con los accesorios y el tipo calzado para darle un toque personal al estilo de tu look informal.

No tengas miedo de mezclar y combinar diferentes estilos y colores. Puedes crear un look sexy y atrevido con leggings y una camisa de color brillante, o un look más sofisticado con leggings negros y una blusa lisa elegante o incluso debajo de un vestido. También puedes agregar un toque de estilo a tus leggings básicos con un cinturón llamativo o un bolso statement. Recuerda que la ropa deportiva no es solo para el gimnasio. ¡Puedes lucir fabulosa con ella en cualquier lugar! Con estos fáciles consejos podrás sentirte cómoda y segura mientras mantienes un estilo chic y moderno. ¡Atrévete a probar nuevas combinaciones y encuentra tu estilo personal!

¡Anímate a probar y experimentar con diferentes combinaciones! Saca los leggings del fondo del armario (o del fondo del gimnasio) y dales una segunda vida para crear tus looks más cómodos y urbanos.