Para nuestro día a día tenemos que escoger prendas que nos resulten cómodas, pero con las que vayamos estilosas. Y es que a todas nos gusta ir guapas vayamos donde vayamos, aunque no sea un gran evento, ¿verdad? Ir a la oficina, de compras, a una comida... da igual lo que te depare el día, siempre tienes que estar preparada para triunfar. Y como no necesitas ponerte de gala para todo esto, te vamos a enseñar seis jeans en tendencia con los que podrás ir cómoda y no perder una pizca de estilo. ¿Quieres descubrirlos? Sigue leyendo, aquí te los enseñamos.

Los jeans en tendencia con los que triunfarás en el día a día

Unos pantalones vaqueros son un básico que no puede faltar en tu vestidor. De hecho, dudamos mucho que no tengas, al menos, un par. Pero es cierto que no todos son iguales y si hace mucho que no renuevas armario, puede que los tuyos se hayan quedado un poco atrás. Si quieres buscar unos con los que ir verdaderamente estilosa todos los días, tienes que estar al loro de las últimas tendencias y escoger algunos con un toque especial.

Esta temporada ha vuelto fuerte el tiro bajo, la pernera ancha (los tipo 'wide leg' y 'palazzo' son lo más), los tonos tierra como teja o arena, la cintura al estilo 'paperbag', los cargo repletos de bolsillos... Si quieres encontrar vaqueros de este estilo a un precio asequible, no puedes perderte la selección que hemos preparado para ti en nuestra galería. Tenemos seis jeans que cumplen todas estas características y que te van a enamorar desde el primer momento. Sigue bajando y no te lo pierdas.