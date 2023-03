Victoria Federica es toda una fashionista y se ha atrevido con un look que solo las chicas de la generación Z entenderán

Victoria Federica nos ha sorprendido doblemente en Madrid al acudir como invitada de honor a la fiesta de cumpleaños Jesús y Daniel Oviedo Morilla, más conocidos como Gemeliers. Esa fue la primera sorpresa y es que no sabíamos que la sobrina del rey Felipe VI tenía entre su círculo de amistades a estos jóvenes cantantes. La segunda vino con su look: lució la que es, con toda probabilidad, la moda más odiada de los 2000, los pantalones de tiro bajo. El pantalón en sí era un clásico modelo de estilo cargo, que se encuentra en la primera fila de las tendencias desde hace varias temporadas.

La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar combinó los pantalones con una sudadera corta en azul marino de Ralph Lauren, que le daban un aspecto de pija en clave sport total. Como complemento se apuntó al cinturón de moda: el modelo de piel negra de Diesel que está arrasando. Así, y a pesar de su aparente complejidad y riesgo, el estilismo de Victoria recoge una de las modas más reconocibles: la tendencia Y2K que está petándolo entre las 'it-girls'.

Victoria Federica lleva mejor que nadie el pantalón que es tendencia

La fiebre por los 2000 no parece que nos vaya a dejar este año... Y es que al estilo Y2K, que nos viene acompañando desde hace varias temporadas con elementos como el tiro bajo, está en su pleno apogeo. Esta forma de vestir nos recuerda a grandes iconos de la música como Britney Spears, Christina Aguilera o incluso a Paris Hilton. Ahora es Victoria Federica quien se atreve con los pantalones vaqueros de campana de tiro bajo. Una prenda difícil de llevar que no sienta bien a todos los cuerpos y que tiene tantos seguidores como detractores.

En el caso de 'Vic' no duda en mostrar su ombligo y abdomen plano con esta prenda que le bordea la pelvis. Si bien sientan especialmente bien a las chicas con el viente súper liso, a muchas otras les parece una moda incómoda, tanto por ser muy cortos de tiro y porque a la hora de sentarse se suelen bajar en la parte trasera.

Pero las tendencias manda, y aunque no por eso estamos obligadas a llevarlas, nos encanta ver cómo las hacen suyas las famosas del momento. De hecho, no hay más que echar un vistazo al último look de la joven para saber lo qué se lleva y cómo se lleva. Por eso lo hemos fichado en nuestra galería.