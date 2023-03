2 de 10

El estilo 90's está más de moda que nunca en la actualidad, pero este look de los diseñadores de disfraces Ruth Meyers y Bill Hargate que lució Geena Davis en 1992 no nos convence para nada. El color blanco satinado, la falda con corte asimétrico, los volantes, los guantes... Nos parece 'too much'.