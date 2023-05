La coronación de Carlos III se ha convertido en una de las reuniones de royals más esperada del año. Por supuesto, para dar la bienvenida a todos los monarcas europeos que ya se encuentran en las inmediaciones de Londres los reyes Carlos III y Camilla han celebrado una recepción en Buckingham. A continuación analizaremos todos los estilismos de las royals durante este evento oficial previo a una coronación que mantendrá en vilo al foco mediático de todo el mundo.

En esta recepción, hemos podido disfrutar de la presencia de muchas reinas, herederas al trono y consortes de la monarquía europea. Por descontado, para una cita de estas características, las royals no han hecho un despliegue de lujosos vestidos, no era un evento de gala así que han optado por los diseños menos pomposos. Aunque los estilismos más regios los podremos ver durante la mañana del sábado, algunas ya nos han empezado a sorprender con sus looks de gala. Está previsto que asistan unos 2.000 invitados a la coronación, pero no todos han acudido a esta recepción. ¿Cuáles han sido los estilismos más impactantes de esta tarde de encuentros?

Los mejores estilismos de las royals en la recepción previa a la coronación de Carlos III

Kate Middleton comenzó su almuerzo con los gobernadores y primeros ministros ataviada con un vestido blanco con ribete negro en cuello y cintura. Aunque lo que más llamó la atención fue el calzado, pues llevó unas preciosas (y carísimas) sandalias negras de la firma Aquazzura con lazada en el talón. Pero no fue la única que se dejó ver antes de la recepción. Esta mañana podíamos ver a Jill Biden pasear por las calles de Londres ataviada con un estilismo monocromático totalmente fucsia.

La reina Letizia también apostó por los colores primaverales y se dejó ver con una estido midi con aberturas en las mangas cortas, fruncido en el vientre y un color verde pistacho al que no nos tiene nada acostumbradas. Además, sus dos accesorios iban a juego en un precioso color azul petróleo.

Victoria de Suecia tampoco optó por los tonos oscuros y prefirió enfundarse en un vestido, también midi, en un color que sigue triunfando entre las royals, el fucsia más barbiecore. Para completar su look lució unos salones metalizados en color rosa fucsia que acapararon todas las miradas.

Las royals más jóvenes de la recepción

Debido a la ausencia de sus padres en esta recepción, la princesa Amalia de Holanda ha asistido a la recepción acompañada de su abuela la princesa Beatriz. Guillermo y Máxima de Holanda han tenido que permanecer en Países Bajos para celebrar el Día Nacional de la Liberación. No obstante, Amalia se ha desenvuelto perfectamente, no es su primer viaje oficial, pues hace unos meses la pudimos ver debutar en su primera gira por el Caribe.

Por otro lado, Elisabeth de Bélgica también ha asistido acompañada de su padre Felipe de Bélgica a la recepción celebrada por el hijo de Isabell II y Camilla. Sin embargo, mañana, en la coronación, podremos disfrutar también de la presencia de la reina consorte Matilde de Bélgica. Desliza para disfrutar de todos los estilismos en la galería.