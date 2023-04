Los bolsos de fiesta más baratos para elevar tu look en cualquier evento

Ya está aquí la temporada de BBC (bodas, bautizos y comuniones) y no hemos dejado de darte opciones, inspiradas en las famosas más estilosas, sobre el modelo para ser la invitada 10 en cualquier evento. Desde los clásicos vestidos de cóctel, que siempre son un acierto seguro, a propuestas más novedosas como los monos, te hemos dejado todo el abanico posible. Pero, ¿qué sería de un look sin los complementos adecuados? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, una mala elección del zapato o el bolso pueden arruinar el mejor de los looks, y no solo cuando estamos hablando de un evento especial. Pero no te preocupes, hemos salido en tu ayuda buscando los bolsos de fiesta más especiales para elevar cualquier estilismo.

Muchas veces nos dejamos casi todo el presupuesto en la ropa y nos las vemos y deseamos para encontrar unos complementos bonitos a un buen precio. Aquí lo hemos conseguido, con unos bolsos que incluso puedes llevar luego en el día a día. Así nos lo acaba demostrar Nuria Roca, en la presentación de la nueva campaña de Cortefiel primavera-verano 2023, de la que es imagen junto a su marido, Juan del Val. La presentadora eligió un vestido largo verde agua con volantes corridos, americana jacquard beige y sandalias y bolso dorado. Este último, el mejor ejemplo de un modelo que puedes llevar tanto para fiesta como para calle.

Los bolsos de fiesta más vistosos y al mejor precio

Son muchas las que hacen su estilismo partiendo de los complementos. Si eres de esas, los bolsos de fiesta que te proponemos aquí son indiscutiblemente para ti, porque por su colorido o material por sí solos tienen la capacidad de elevar cualquier look, por muy sobrio y minimalista que sea.... ¡Y lo mejor! A precios irresistibles.

Un modelo de lentejuelas o abalorios siempre es un básico. Mucho mejor si los eliges con una explosión de color para que sean el foco de atención (en el caso de los bolsos de fiesta nunca pasarán de moda por muy llamativos que sean) , pero si optas por un tono más neutro, como el beige, hazlo con unas lentejuelas en tamaño XXL. Esta temporada los complementos en dorado y plateado lo han invadido todo, así que ahora, más que nunca, no puede faltar en tu armario un bolso de fiesta de ese material, que también te pondrás para una tarde de amigas con unos vaqueros y una camiseta.

En cuanto a las formas, no hay reglas. Desde los clutch (elígelos siempre con cadenas para tener la opción de poder llevarlos a mano), a los sacos o las baguette.

Sigue deslizando y encontraras nuestras propuestas festivas a precios low cost. Sin duda, la mejor elección.