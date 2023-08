Ahora sí que definitivamente estamos encarando la parte final de nuestras vacaciones. No queda nada para volver a la rutina y comenzar a crear ese armario con las prendas básicas de la nueva temporada que no nos quitaremos para ir a la oficina. Si hace solo unos días te descubríamos los bolsos de Zara con los que vas a olvidar el capazo y los diseños de rafia y tela de los que no nos hemos separado en estos meses pasados, ahora, en Massimo Dutti tienes los vestidos de comienzo de temporada de los que te vas a enamorar. Lo tienen todo. Son sencillos, cómodos, básicos, atemporales, pero con mucho (mucho ) estilo y muy elegantes.

Si Zara es el buque insignia del grupo Inditex para encontrar los últimas tendencias a un precio estupendo, a Massimo Dutti recurrimos cuando buscamos diseños más clásicos para nuestros looks de trabajo. Con un precio algo más elevado, sus modelos se caracterizan por la calidad, las líneas minimalistas y depuradas y los tonos neutros, todos los detalles que encajan con nuestro vestido ideal para el comienzo de la temporada.

Los vestidos de Massimo Dutti que vas a querer en el arranque de esta temporada

Entre todos los modelos de esta nueva temporada hemos elegido los más frescos y sencillos, la mayoría midi y de manga corta, en lino, punto, algodón o napa y en tonos lisos, mucho más fáciles de combinar con todo. Si puedes permitirte la inversión, un vestido de piel va a ser una de las apuestas segura esta temporada, que de nuevo van a estar totalmente de moda; también los vestidos estilo Chanel, de punto y con botones dorados, te van a convertir en la más elegante para ir a la oficina, tanto con unos stilettos como con unas manoletinas. Y tampoco podemos olvidarnos de los vestidos estilo trench, un básico de entretiempo que no puede faltar en tu armario.

En Massimo Dutti hemos encontrado los vestidos que seguro serán tus primeras compras de la temporada y que vas a llevar tengas 20 años o hayas pasado los 50.

1 de 5 Vestido de punto de hilo rizado negro de manga corta con botones dorados de Massimo Dutti 89,95 euros Los vestidos estilo Chanel vuelven cada temporada. Combinados con unos stilettos te dan un toque de sofisticación, pero con unas bailarinas serás como las parisinas más chic. 2 de 5 Vestido midi de napa kaki con cuello redondo y fajín con hebilla de Massimo Dutti 299 euros Las prendas de piel son desde hace temporadas un must. Además de los pantalones, los vestidos midi también son una buena inversión, y no solo en negro, el verde kaki es diferente, pero igual de versátil. 3 de 5 Vestido gabardina de lino cruzado de manga corta con cinturón de Massimo Dutti 99,95 euros No solo el trench es la prenda por excelencia de entretiempo. También los vestidos estilo gabardina de lino en beige son ideales, que incluso puedes combinar con pantalones si quieres seguir las últimas tendencias. 4 de 5 Vestido plisado de manga larga con cuello de pico y cordones de Massimo Dutti 89,95 euros Un vestido plisado, pero a la vez con un toque boho, combinado con unas botas altas será una combinación perfecta para la rentrée de septiembre. 5 de 5 Vestido midi azul de popelín sin manga con cinturón de Massimo Dutti 79,95 euros En las primeras semanas de la temporada todavía podemos llevar los vestido más fresco, sin manga, de algodón.