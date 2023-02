Nunca es tarde para invertir en un buen par de zapatos para estar a la moda en nuestro día a día y dejar huella portando los complementos favoritos de todas nosotras. Si lo que quieres es comprar menos pero mejor, nosotras te traemos los 5 pares de zapatos que necesitas esta temporada. Haznos caso, si te haces con al menos dos pares de ellos no necesitarás nada más hasta que te calces las sandalias este verano. ¿No nos crees? Sigue leyendo.

Las tendencias de este año en zapatos han sido una delicia para todas aquellas que disfrutamos de un look elegante y pulido para nuestro día a día. Nos han traído de vuelta clásicos renovados e inspiración de nuestras famosas favoritas. Las botas altas son una absoluta tendencia esta temporada y si te haces con unas botas altas de caña o unas botas cowboy no querrás cambiarlas por nada del mundo. Son zapatos muy versátiles y elegantes, encajan tanto con pantalones anchos como con pitillos. Incluso las utilizarás para conformar el outfit que será la estrella de esta primavera: una falda vaquera larga y unas botas cowboy. No podrías tenerlo más fácil. Si estás pensando en jubilar tus viejas botas piensa en estas dos opciones para darle un aire chic a tu armario.

Los mocasines son un clásico atemporal que ha vuelto con fuerza renovada este invierno, ya sea en su versión más tradicional a las nuevas opciones con plataforma o tacón. Dale una vuelta de tuerca a estos zapatos de toda la vida o atrévete a combinarlos con un look más informal. Las celebrities han comenzado a combinarlos con absolutamente todo y la tendencia de calcetín blanco, vaqueros y mocasines es la opción ganadora –y viral- en redes sociales. No lo pienses y hazte con un par si aún no los tienes, es el zapato más versátil y ponible de este invierno.

Los zapatos de esta temporada son clásicos renovados

Para las que amamos la comodidad y buscamos un look más juvenil podemos optar por un buen par de zapatillas que, además de encontrarlas a precios muy asequibles, dotaran de un aire más casual a todos tus looks. Las zapatillas ya no son solo para hacer ejercicio, sino que se han vuelto las reinas de street style. Combínalas con unos vaqueros para un look correcto y casual o con una opción más elegante como un traje de dos piezas. Pisa fuerte con ellas y deja a tus pies descansar con la propuesta más moderna de esta temporada.

Por último, no nos olvidamos de nuestros adorados zapatos de tacón y es que no hay que gastar una millonada para calzar unos preciosos zapatos. Los zapatos joya encajan a la perfección con estilismos más elegantes y arreglados y atraerán todas las miradas en cuanto los pruebes. Este tipo de calzado nos recuerda muchísimo a aquellos míticos tacones de Manolo Blahnik que Carrie Brashaw lució en Sexo en Nueva York. Créenos, van bien con absolutamente todo y no pueden sentar mejor.

Descubre en la galería todo lo que necesitas en tus pies para pisar fuerte esta temporada.