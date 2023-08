Los 5 bolsos de Zara que vas a desear este otoño

Todavía estamos disfrutando de las vacaciones en la playa y, afortunadamente, aún nos quedan unas semanas por delante con el capazo a cuestas, pero antes de lo que te esperas la vuelta a la oficina ya está aquí. Decimos adiós a los chiringuitos y con ellos a los looks relajados y despreocupados, a las alpargatas de esparto y a los bolsos de rafia, que se han convertido estos meses en nuestro uniforme diario. Pero si algo bueno tiene la vuelta a la rutina es que también llega la nueva temporada y con ella las compras para renovar nuestro armario. ¿Por dónde empezamos? Los complementos son un buen punto de partida, por eso hemos buscado (y encontrado) en Zara los bolsos por los que vas a desear regresar a la oficina cuanto antes.

Lo hemos dicho una y mil veces, un bolso fallido puede arruinar el mejor de los looks. Lo vemos a diario en las famosas que buscan marcar con ellos la diferencia, luciendo algunos de los clásicos icónicos de la historia de la moda, como el Birkin de Hermès, que es el mejor compañero de viaje de Vicky Martín Berrocal, o con los últimos modelos de las firmas exclusivas que estrenan cada día las influencers. Pero si tú no eres de las afortunadas que pueden permitirse gastar un dineral, en la firma de Inditex tienes los imprescindibles de este otoño.

Los bolsos de Zara que vas a querer en tu armario este otoño

El negro y el camel son dos clásicos a los que no se puede renunciar cuando llega el otoño, pero también los tonos claros, como el beige, son buenos aliados para darle un toque de luz a tus looks. Si hablamos de formas, triunfan las bandoleras, los bolsos con cadena y los bucket. Pero si esta temporada no has dejado de ver los pantalones cargo en todas las edades, prepárate porque los bolsos multibolsillos también han llegado como el complemento que no puede faltarte.

Sigue deslizando y descubre los cinco modelos de Zara de los que irremediablemente te vas a enamorar con la llegada de septiembre.

1 de 5 Bolso bandolera con asas extraíbles y ajustables, de Zara. 29,95 euros 2 de 5 Bolso shopper soft con asa al hombro de cadena y cierre fruncido, de Zara. 22,95 euros 3 de 5 Bolso bucket en combinación de materiales, de Zara. 25,95 euros 4 de 5 Bolso de hombro soff con costuras y asa de cadena, de Zara. 29,95 euros 5 de 5 Bolso con multibolsillos y cintas con hebillas ajustables, de Zara 25,95 euros