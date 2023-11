El Wizink Center volvió a convertirse ayer en el epicentro de música, la moda y las celebrities españolas. Como cada año, la alfombra roja a las puertas del recinto acogió el despliegue de estilismos festivos de la mano de cantantes, artistas, influencers y socialités de talla internacional y nacional. Los 40 Music Awards 2023 se han convertido en uno de los premios más concurridos del año y siempre están muy ligados a estilismos imposibles, looks atrevidos y un crisol de tendencias que a nadie dejan indiferente. Analizamos uno a uno las mejores apuestas de la noche, desde la avalancha de total black looks, pasando por las prendas más excéntricas y algún que otro patinazo de estilo. ¡No te lo pierdas!

El panorama artístico español se vistió anoche de gala para premiar a los personajes que dominan la escena musical del momento. Manuel Turizo, Aitana, David Bisbal, Chanel Terrero y Abraham Mateo, María Becerra, Shakira, Take That u Ozuna fueron algunos de los galardonados de la noche. Sin embargo, no todo fue música, bailes y pirotecnia, pues la moda tuvo mucho que decir en esta noche de estrellas.

Del colorido outfit de Vicky Martín Berrocal al explosivo estilismo de Aitana en Los 40 Music Awards 2023

Un tercio de los estilismos que vimos desfilar frente al colorido photocall de la fiesta fueron 'total black looks'. El otoño trae siempre consigo un despliegue de prendas lúgubres y sobrias a las que pocas se pueden resistir. Sin embargo, hubo también espacio para el color, los brillos, las lentejuelas, los cortes arriesgados y los diseños atrevidos.

A esta celebración no pudieron dejar de asistir invitadas como Vicky Martín Berrocal con un alegre conjunto de chaqueta, top y falda de colores en un tejido brillante y, por qué no decirlo, muy poco otoñal, pero que le sentaba de maravilla. A la diseñadora onubense le siguió un gran séquito de influencers entre las que, por supuesto, se encontraba su hija Alba Díaz, con un vestido drapeado de lo que ahora llaman 'brilli-brilli'; seguida de Anna Ferrer, las hermanas María y Marta Pombo, las tres de riguroso negro; Lola Lolita o Anita Matamoros, con estilismos más adecuados para la ocasión.

No obstante uno de los grandes looks de la noche fue el de la cantante catalana Aitana Ocaña, que no dudó en sacar de su vestidor sus prendas más sexys, sobre todo, después de haber recibido críticas por las coreografías de sus canciones en sus conciertos. Su look fue un puntazo provocador que decía a gritos: 'al que no le guste que no mire'.

1 de 15 Rosanna Zanetti La modelo y esposa de David Bisbal hizo suya la tendencia del jumpsuit con un mono de transparencias con crop top de cuello alto súper ajustado, aberturas cut out en los hombros, falda larga de gasa y, como siempre, high heels. 2 de 15 Marta Pombo La influencer, recién casada y llegada a España de su luna de miel, apostó por un mono ajustado con capa lateral. Otro estilismo 'todo al negro' con el que hizo match con su propia hermana y con más de una invitada. 3 de 15 María Pombo La influencer se decantó por un vestido con aberturas y flores 3D en el busto confeccionado en satén y con abertura lateral, sencillo y sin mucha sorpresa. 4 de 15 Lara Álvarez La presentadora no quiso pasar desapercibida con su estilismo y optó por un traje de dos piezas adornada con hilatura exterior de estilo messy, muy en boga, con una falda-capa de tul blanco muy voluminosa. 5 de 15 Loreen La doble ganadora de Eurovisión también apostó por el negro con un vestido lencero y un abrigo furry acompañado de botas de caña alta y sus ya célebres uñas puntiagudas. Un estilismo urbano que va muy bien con su marca personal, aunque las gafas de sol en este tipo de eventos nocturnos siempre son un patinazo. 6 de 15 Chanel Terrero La cantante apostó por un vestido de escote Bardot adornado con tiras de sujeción en su cuello, guantes XXL, bustier y falda con abertura, todo confeccionado en una tela roja metalizada, un acierto absoluto del color y del diseño para esta gala. 7 de 15 Lola Lolita La influencer combinó dos de los trends que más triunfarán este otoño: los brillos y las transparencias. Lola Lolita lució un vestido de escote palabra de honor con tirante espagueti, falda columna y mucha, mucha lentejuela. 8 de 15 Alba Díaz La hija de Vicky Martín Berrocal apostó por un vestido drapeado creado a partir de frunces en el centro de la prenda, adornado con cristales mini en un tono beige. La joven completó el look con unos guantes por encima del codo y unas botas baggy metalizadas y, aunque muy altas, solo pudimos ver la punta del iceberg. 9 de 15 Anita Matamoros La hija de Makoke y Kiko Matamoros llevó un vestido mini rosa con tirantes extra largos en forma de lazo XXL. La joven volvió a apostar por la mezcla del rosa y el rojo, una tendencia que parece no perder fuerza este año. 10 de 15 Anna Ferrer La hija de Paz Padilla también acertó con su estilismo de transparencias negro, pero resultó ser el outfit más socorrido de la noche. 11 de 15 Soraya Árnelas La cantante se decantó por un vestido que combinaba lazadas y aberturas cut out en busto y falda, un estilismo atrevido, pero que se diluyó en el mar de prendas negras que vimos llegar a la entrada del Wizink. 12 de 15 Ana Guerra La cantante prefirió apostar por la tendencia de lo metalizado (ligeramente tornasolado) con un vestido de escote halter, frente drapeado y falda tobillera, por la que asomaban unas botas puntiagudas con tachuelas. 13 de 15 Aida Domenech La influencer se decantó por un estilismo rojo vibrante formado por top de tirantes, guantes y falda con abertura frontal. Además, puso la guinda a su look con unas sandalias 'enredadera' de glitter plateado. 14 de 15 Samantha Hudson Siempre divertida y original, Samantha apostó por un vestido blanco con asas de cadena de eslabones de Andrew Pocrid que no dudó en cruzar por encima de su cabeza. 15 de 15 Aitana Ocaña Sin duda, uno de los grandes estilismos de la noche fue el explosivo look de Aitana Ocaña con el que hacía de su capa un sayo y retaba de manera tácita a las que la criticaron por sus coreografías, supuestamente, 'subidas de tono'.