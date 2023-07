Las elecciones generales del 2023 no solo son un momento importante para la política, sino también para la moda. Tanto la candidata a la presidencia como las primeras damas han asistido a votar de buena mañana, cada una con una imagen muy diferenciada y personal. Las tres destacadas figuras políticas españolas nos mostraron cómo combinar estilo y comodidad para ejercer su derecho al voto. Yolanda Díaz, Begoña Gómez y Eva Cárdenas optaron por estilismos casuales y muy veraniegos con los que intentaron transmitir un mensaje de cercanía a los ciudadanos que se enfrentaban a las urnas. ¿Qué looks triunfaron durante las elecciones generales 2023? Te lo contamos.

Yolanda Díaz, la actual Vicepresidenta Segunda del Gobierno, demostró su estilo desenfadado y moderno al elegir unos pantalones de corte recto planchados a raya, en tono blanco. Los combinó con una blusa muy original, con cortes cut out en el pecho y manga raglán. El conjunto monocromático seguía la línea de sus estilismos cándidos, pues el blanco se ha convertido en el color clave de su fondo de armario y de su partido político Sumar. Con él resaltaba su personalidad carismática y su conexión con el público. Además, complementó el look con unas sandalias azules de tiras y abertura en el empeine, cómodos, mostrando un equilibrio entre lo profesional y lo relajado.

Yolanda Díaz y Begoña Gómez arrasan con sus looks para ir a votar en las elecciones generales 2023

Por otro lado, Begoña Gómez, la esposa del actual Presidente del Gobierno, optó por un look más chic que reflejaba su elegancia innata. Siguiendo la línea de su look durante las elecciones municipales, repitió con el rojo. La última vez que la vimos asistir a ejercer su derecho a voto optó por una blazer roja y unos pantalones vaqueros, un estilismo más desenfadado que el que hoy ha mostrado.

En esta ocasión, Begoña apostó por una de las tendencias de la temporada al enfundarse en un vestido rojo con cuello cruzado, manga francesa y falda tubo hasta las rodillas que le sentaba de maravilla. De nuevo, Begoña demostró que la sencillez puede ser sinónimo de sofisticación y calzó sus pies con unas sandalias en color camel con suela de rafia que encajaban muy bien el vestido elegido.

Eva Cárdenas, la esposa de Alberto Núñez Feijóo, optó por los colores pastel. Por un lado, apostó por un mono de color rosa chicle con escote cruzado y cinturón de lazada frontal. Sobre él se puso una blazer en color lila con grandes solapas y mangas remangadas que no nos llegó a convencer del todo, aunque la intención de la combinación de colores era buena. Por último, se calzó con unos zuecos con plataforma de corcho y empeine de animal print.