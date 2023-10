5 looks de Paula Echevarría para sobrevivir al otoño

Los 3,6 millones de seguidores de Paula Echevarría avalan a la influencer como una de las prescriptoras en moda más destacadas de nuestro país. La asturiana sabe encajar mejor que nadie las tendencias del momento con los básicos por excelencia de un buen fondo de armario de una mujer que rebasa los 40 años. El resultado no nos puede gustar más porque mezcla piezas low cost que son ideales -como una americana de Primark para llevar todo el otoño- con modelos de estilo preppy que son tremendamente inspiradores. Recuperamos cinco de sus mejores looks recientes para sobrevivir este otoño. ¡Adelante!

Cinco estilismos que aúnan tendencias y básicos con los que derrochar estilo. Nuevamente Paula Echevarría nos da una auténtica lección para conocer esas prendas que necesitamos en nuestro armario esta temporada. En esta estación no puede faltar una cazadora biker, una prenda que rejuvenece a cualquier edad y pone de acuerdo a mujeres de 30, 40 y 50 años. Asociada al mundo del rock, esta pieza de entretiempo siempre destila un rollo que hace de nuestros looks irresistibles. Nos encanta cómo la influencer la lleva con un sencillo vestido negro largo dándole el protagonismo que precisa. Las zapatillas blancas conforman un lookazo muy fácil de copiar y tan versátil como efectivo.

Nos inspiramos en los looks de Paula Echevarría que te ayudarán a derrochar estilo durante el otoño

Del estilo preppy al working girl, los looks que en las últimas semanas ha llevado la influencer marcan algunas de las tendencias que podemos encontrar en los escaparates. El chaleco sastre continúa pisando con fuerza esta temporada. Paula Echevarría impone su propia forma de entender la moda y olvida el tándem chaleco-pantalón para sorprender con una falda de tablas. Un estilismo con el que evoca a la estética de las universidades estadounidenses de élite, pero dándole un toque desenfadado con unas botas altas de piel y una gorra de béisbol.

La tendencia 'cut out' sigue al alza, lo sabe bien Paula Echevarría a quien recientemente veíamos con un vestido negro de canalé con unos detalles de abertura en los laterales. Un diseño midi muy favorecedor que se presta a salir una noche con amigas o, incluso, ir a la oficina. Ella combinaba esta pieza atemporal con una bomber. Una chaqueta de origen militar, que tuvo su punto fuerte en la década de los 90 convirtiéndose en indispensable. Vuelve a dominar los looks de street style. Al igual que la influencer son muchas las mujeres que ya la han incorporado a su armario, entre ellas, Rosanna Zanetti o Alba Carrillo.

¡Desliza! A continuación tienes los 5 looks de Paula Echevarría que te servirán de inspiración para sobrevivir al otoño

1 de 5 Paula Echevarría con un favorecedor vestido midi de canalé con detalles cut out Un vestido negro de largo midi que la influencer combina con botas altas y cazadora bomber. Otra de las tendencias de este otoño. 2 de 5 La asturiana con traje sastre en color blanco con top negro Los trajes sastre sigue pisando con fuerza. Nos encanta cómo lo lleva Paula Echevarría dándole un toque desenfadado con zapatillas y top negro. 3 de 5 La actriz con la cazadora más ponible del entretiempo: la biker La cazadora biker es una prenda atemporal que da mucho rollo a cualquier look. El punto fuerte: aporta carácter y tiene un punto juvenil inconfundible. 4 de 5 Paula Echevarría con un look working girl compuesto por blazer de raya diplomática y pantalón denim Las prendas de raya diplomática han vuelto y protagonizan los mejores looks de oficina. Este estilismo de la asturiana es ideal, también cómodo y fácil de copiar. 5 de 5 La actriz con un conjunto de chaleco, falda de tablas y blazer Los chalecos sastre se imponen como la nueva blazer. Una prenda que podrás llevar tanto con pantalón a juego como con falda.