Los looks que han marcado la vida de Mary Donaldson

Hace dos décadas Mary Donaldson comenzó el camino que la llevaría a convertirse en reina consorte de Dinamarca y a formar parte de una nueva generación de royals que eclipsa por sus claves de estilo. Tras el anuncio de abdicación de la Reina Margarita, la abogada hará historia al convertirse en la primera australiana que acceda al trono de una de las monarquías más importantes de la vieja Europa. Desde que diera el "sí, quiero" al heredero, el 14 de mayo de 2004, hemos sido testigos de cómo su forma de vestir ha sufrido una notable transformación. Entre sus diseñadores favoritos encontramos nombres como Jan Taminiau, Birgit Hallstein o Uffe Frank -creador de su vestido de novia-. Echamos la vista atrás para repasar los looks que han marcado su vida.

Junto a la Reina Letizia o Kate Middleton, Mary Donaldson ha conseguido erigirse como una de las royals más elegantes del planeta. Se ha convertido en gran embajadora de la moda de Dinamarca y confía habitualmente en diseñadores locales. Además, en su vestidor mezcla las firmas de primer nivel como Stella McCartney, Dolce & Gabbana o Valentino con otras 'low cost'. Le gusta dar una nueva vida a sus outfits más importantes y reutilizarlos en ocasiones importantes como ha hecho en distintas ocasiones. El mejor ejemplo es un vestido de terciopelo de manga larga de la diseñadora danesa Birgit Hallstein que estrenó en el año 2007 con motivo de la tradicional cena de gala de Año Nuevo cuando estaba embarazada de la Princesa Isabella. Este mismo 2024 ha elegido este diseño icónico, creado a medida, para reaparecer tras el anuncio de abdicación de la Reina Margarita.

El impecable estilo de Mary Donaldson: clásica, atemporal y sofisticada

En en el día a día, la mujer de Federico de Dinamarca busca la comodidad y no se deja seducir por las últimas tendencias en moda. Es habitual verla con abrigos de paño, pantalones sastre, trajes, looks monocromáticos, vestidos lady, incluso, vaqueros. En los grandes acontecimientos -bodas reales, cenas de gala o aniversarios- saca toda su artillería para deslumbrar no solo con diseños que fascinan también con las espectaculares joyas de la corona danesa.

Especial mención tiene su vestido de novia creado por el modisto danés Uffe Frank. Un diseño clásico confeccionado en satén y seda de organza con escote redondo, manga francesa abierta y una gran falda. A destacar la tiara que llevó para el "sí, quiero" que fue un regalo de la Reina Margarita y los pendientes de perlas, platino y diamantes creados por Marianne Dulong.

¡Desliza! A continuación repasamos los looks que han marcado la vida de Mary Donaldson.