Los 7 looks más feos de la historia de las Campanadas

Es la noche más mágica del año en la que todo está permitido. En clave de estilo también se aceptan rebasar ciertas barreras. Diseños sexies, escotes de vértigo, brillos, paillettes, aberturas... No hay límite cuando hablamos de los looks de las Campanadas. En esta ocasión nos fijamos en los grandes tropiezos, o lo que es lo mismo, los looks más feos de los que hemos sigo testigos.

Más allá de Anne Igartiburu, Cristina Pedroche o Ana Obregón -rostros habituales con los que hemos despedido el año-, han sido otras muchas las mujeres que han tenido la responsabilidad de dar las tradicionales Campanadas de Nochevieja. La estilista Cristina Rodríguez fue la encargada de recibir el año 2016 en Telecinco junto a sus compañeros del programa 'Cámbiame', Marta Torné, Pelayo Díaz y Natalia Ferviú. Optó para la ocasión por un atrevido look con un pronunciado escote en tono champán con manga francesa y cola. Un modelo que terminó quitándose para acabar en ropa interior y que recodamos como uno de los peores que hemos visto desde la Puerta del Sol.

Del diseño 'cut out' de Anne Igartiburu al print animal de Paloma Lago: los peores looks de las Campanadas

Una de las más veteranas desde la Puerta del Sol es, sin duda, Anne Igartiburu. La vasca ha estado casi dos décadas realizando esta retransmisión en directo. El año pasado lo hizo por primera vez en Twitch junto a Ibai Llanos. Su color fetiche es el rojo por el que ha optado en la mayor parte de las Campanadas, sin embargo en 2008 se atrevió con un vestido en tono dorado que se adelantaba a la tendencia 'cut out' tan en boga en la actualidad. Un estilo que no volvió a lucir más.

Paloma Lago fue la encargada de recibir 2001 junto a Ramón García en TVE. Para la ocasión optó por un traje print animal con cuello de pelo. Mientras que Silvia Jato tampoco convenció a la audiencia de Telemadrid con un vestido azul drapeado y con cuerpo de pedrería.

¿Qué decir de Cristina Pedroche? Tiene tantos detractores como defensores y sus estilismos de las Campanadas siempre vienen envueltos en polémica. Desde el primero en 2014, que destacaba por sus transparencias y estaba diseñado por Charo Ruiz, al último con mensaje de la mano de ACNUR. Si hacemos un repaso a los nueve que ha llevado, uno de los que menos gustó fue el minivestido joya confeccionado por Pedro del Hierro que lució para despedir el fatídico 2020. Una pieza minúscula con la que deseaba rendir homenaje a las mascarillas que se habían convertido en imprescindibles por la pandemia del coronavirus.

¡Desliza! A continuación hemos confeccionado una lista de los 7 looks más feos de la historia de las Campanadas.