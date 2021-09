Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet se han dado el «sí quiero» este 4 de septiembre rodeados de un sinfín de rostros conocidos que han derrochado glamour.

Casi dos meses después de que Felipe Cortina celebrase su boda con Amelia Millán en una amplia finca de Toledo el pasado 10 de julio; la familia Cortina vuelve a estar de celebración. Y es que este soleado sábado 4 de septiembre, Carlos Cortina se ha dado el «sí quiero» junto Carla Vega-Penichet en un emotivo enlace que ha tenido lugar en Jerez de la Frontera; ciudad natal de la novia.

Ella es hija de Jorge Vega-Penichet, uno de los altos cargos de Acciona, y de Paloma Domecq. Él, hijo del fallecido expresidente de Repsol, Alfonso Cortina, y de Myriam Lapique. Y ambos han demostrado tener un impecable estilo en más de una ocasión. La última, la pasada noche de viernes, cuando celebraron su espectacular preboda en el Museo de Enganches de Jerez y lucieron sus mejores galas. Un derroche de glamour que hoy mismo hemos podido ver a la llegada de todos los invitados a la boda. Y es que ninguno de los asistentes, todos ellos importantes caras conocidas de nuestro país, ha fallado con su estilismo en este gran día.

Así han vestido todos los invitados a la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet

Carlos Cortina ha elegido para darse el «sí quiero» un precioso traje gris marengo que le sentaba como un guante. Ha acudido al lugar de la celebración agarrado a su madre, Myriam Lapique, quien nos ha enamorado a todos con un maravilloso vestido rojo de escote bardot y detalles plisados que ha acompañado de una preciosa mantilla beige. La novia, por su parte, tampoco ha defraudado y ha optado por un maravilloso vestido de cuello halter con mil y una capas y largo velo transparente. Un look nupcial que nos ha dejado con la boca abierta y que seguro que inspirará a más de una novia esta temporada.

Los invitados no han sido menos y también han sacado sus mejores galas para este importante día. Ha destacado, como no podía ser de otra manera, Marta Ortega, que captado todas las miradas con su estilismo fucsia. Pero ella no ha sido la única, pues han sido muchas las socialités que se han dejado ver por Jerez de la Frontera presumiendo de estilo y de buen gusto; protagonizando uno de los despliegues de glamour y elegancia más destacables de este año y que, sin lugar a dudas, quedará, para siempre, grabado en nuestra memoria. ¡Y es que todas iban espectaculares!