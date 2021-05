La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en toda una influencer. No hay más que ver su último modelito para darse cuenta.

En más de una ocasión hemos hablado en SEMANA del estilo de Victoria Federica. Desde esta revista hemos analizado cómo la joven apuesta por llevar en sus looks prendas muy en tendencia y cómo las combina de la forma más original; siguiendo su estilo boho y desenfadado. Hemos escrito artículos sobre sus blazer repleta de flecos, sus kimonos y kaftanes de llamativos estampados orientales y sus elegantes bolsos de las mejores marcas. Sin embargo, siempre la habíamos incluido en la categoría de royal y nunca antes (hasta ahora) la habíamos visto como la it girl que verdaderamente es. Y es que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido oficialmente en toda una influencer y ahora apuesta por las prendas más top del momento y las lleva como las verdaderas reinas de Instagram. Su último look lo confirma.

Ha sido un estilismo que ha elegido para pisar junto a su novio, Jorge Bárcenas, el aeropuerto de Ibiza a su vuelta a la capital española después de unos días de relax en la isla. El look, que evidentemente era cómodo y perfecto para viajar en avión, tenía dos claros detalles que nos han confirmado que ella, sin lugar a dudas, es una influencer más. Y es que la joven ha llevado las sneakers que más triunfan en la red social pero también ha añadido a su pelo un accesorio muy de instagramer. ¡Vamos a analizarlos!

Las sneakers favoritas de las influencers

Combinado con unos pantalones blancos rectos y cropped con cremalleras decorativas y un jersey de Polo Ralph Lauren en color beige; la influencer royal ha llevado las que, sin duda, son las zapatillas que más triunfan entre las famosas más estilosas del momento. Hablamos, cómo no, del modelo Jordan 1 de Nike. Unas sneakers que superan los 300 euros; y que han llevado (o muy parecidas) famosas de la talla de Alba Díaz, Laura Matamoros o Blanca Romero. De caña alta, en tonos blanco, negro y rojo y elaboradas en piel; son quizás el diseño más clásico y conocido de la marca. Surgieron hace más de 30 años gracias a la colaboración de la firma con el jugador de baloncesto Michael Jordan y ahora Victoria Federica ha querido llevarlas en su look más actual.

Coleta con pañuelo, la tendencia que arrasa en Instagram

El último detalle que convierte a Victoria Federica en toda una influencer es el peinado que ha elegido. Aunque la joven no suele destacar por elegir los mejores recogidos ni por llevar su larga melena perfectamente alisada u ondulada; lo cierto es que en esta ocasión ha sabido cómo triunfar con su pelo. Lo ha hecho llevando un pañuelo a modo de pasador para recoger su coleta. Una idea que han llevado influencers como Marta Carriedo o Estela Grande y que, como a ellas, le sienta de maravilla. Ya no hay duda de que la joven es toda una influencer. ¡A las pruebas nos remitimos!