Si hay una razón por la que Chabeli Igleasias logra colarse en nuestros artículos de moda, esa es la capacidad que tiene para crear looks elegantes, que 'quitan años' y sirven para (casi) cualquier ocasión. Sus últimas propuesta de estilo lo demuestran. Para celebrar 22 años de amor junto su marido Christian Altaba, la hija de Isabel Presyler y Julio Iglesias, ha sacado del armario un look de inspiración boho que, por muchas razones, ya está en nuestra lista de favoritos para este otoño 2023.

Si algo debemos reconocer, es que el estilo bohemio es siempre un acierto seguro. Chabeli lo ha confirmado en diversas ocasiones, como cuando acudió a una gala benéfica de 'Mensajeros de La Paz' en Miami con un vestido que favorece a cualquier edad. No obstante, no es causalidad que este sea siempre su estilo preferido, pues las prendas con aires hippies son ideales para elevar un look sin añadir complicaciones extra a la hora de vestir.

Lleva unos pantalones vaqueros clásicos de color azul oscuro con el bajo de pitillo, a contraste con una blusa en crudo con bordados y escote redondo con abertura en pico. Finaliza con unos zapatos de tacón de aguja, en un tono rosa nude, que bien podría ser el clásico calzado que podemos llevar de una boda a la oficina.

Para complementar, apuesta por una melena morena con mechones rubios en la parte frontal. Llama la atención el corte de cabello al estilo 'clavicut' que está de plena actualidad. Este corte se caracteriza por llegar a la altura de las clavículas y por endulzar mucho las facciones de la cara. Su maquillaje, sencillo y natural, termina de hacer sentido en un look que es ideal para la temporada de entretiempo.

El look todoterreno de Chabeli Iglesias: camisa bordada + pantalón vaquero de pitillo

Como amantes de la moda que somos, nos gusta lucir las prendas que están en tendencia, pero también existen otras infalibles y atemporales capaces de resolver cualquier look. Hablamos del combo básico más elegante: camisa bordada + vaqueros que, aunque se trata de un conjunto sencillo, con la llegada del entretiempo es la opción ideal para TODO. Y es que, quizá, este dúo sea la apuesta más todoterreno del armario. Pero claro, si lo tuyo son las prendas modernas, es posible que en muchas ocasiones este estilismo puede resultar un poco aburrido. Para evitar que esto pase, hay que elegir diseños originales, tal como este modelo con estampado floral, con abullonadas, de corte oversized, que hemos encontrado en Shein.

Todo parece indicar que las blusas bordadas con flores sobre un fondo crudo van a seguir arrasando durante el otoño. Una prenda que está hecha con un tejido ideal para las semanas del entretiempo y que desprende ese aire bohemio y fresco, capaz de 'quitarnos años de encima'.

Por suerte, para combinar una blusa como la suya, la hermana de Tamara Falcó ha recuperado una de la tendencias de la época como son los pantalones vaqueros de pitillo. De esta forma, uniendo ambas piezas, conseguirás un estilo boho-chic de lo más elegante. Lo mejor es que podrás combinarlo con muchos de los zapatos que tenemos en el armario: desde zapatos de tacón, hasta deportivas pasando por las botas de todos los estilos (cowboy, de estilo polaina, militares...).

Las blusas estilo boho más bonitas de Chabeli para este otoño

Si eres fan de todo lo bohemio, esta blusa en color amarillo mostaza será tu mejor amiga durante el otoño. De diseño con bordados, escote profundo y manga larga. Se adapta perfectamente a todo tipo de siluetas y ocasiones.

Otra blusa que nos ha gustado mucho es este modelo en color blanco, de manga tres cuartos. El escote en 'V' es un plus porque alarga y estiliza visualmente la silueta.

Por último, te traemos un diseño del que nos encanta su paleta de colores.

Una opción llamativa y bonita, que alegrará cualquiera de tus propuestas de entretiempo. Se trata de un modelo hecho con tejido ligero, y estampado con flores de colores.