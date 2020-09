Tras su maternidad, Pilar Rubio ha regresado a esos marcados looks roqueros que son su seña de identidad. El primero de la temporada ya ha llegado

Desde siempre Pilar Rubio se ha caracterizado por sus looks con un marcado toque roquero. Mucho cuero, pantalones pitillo, cazadoras Perfecto, botas cowboy, tachuelas, flecos, camisetas de sus grupos heavy favoritos… su armario está repleto de este tipo de prendas que no siguen a rajatabla las tendencias. Tras dar a luz a su cuarto hijo el pasado 26 de julio, la colaborada de El Hormiguero ha regresado a esos estilismos y ha comenzado la temporada con uno que nos ha llamado especialmente la atención.

La mujer de Sergio Ramos acudió a ver el espectáculo The Hole con una mezcla marca de la casa, entre romántica y roquera, que ella defiende estupendamente. Pilar lució un top blanco bordado con volantes y encaje rematado con un cinturón negro efecto piel con tachuelas, de la marca The kopples, que combinó con una falda de piel con bolsillos con cremallera, de la firma Marcell von Berlin. El look lo completó con las clásicas zapatillas Chuck Taylor All Star, pero con plataforma, la tendencia que más hemos visto entre las sneakers este pasado verano y que seguirá la próxima temporada.

Eso sí, el look completo que no está al alcance de todos los bolsillos porque asciende a 1.394 euros.

Las mezclas de Pilar Rubio

Después de unos meses en los que ha tenido que adaptar su vestuario a su embarazo, ahora estamos viendo que Pilar vuelve a esas prendas que mejor definen su personalidad. Unas mezclas llamativas a las que nos tiene acostumbradas desde siemper y que en ella nunca nos resultan excesivas.

Al margen del estilismo, la presentadora disfrutó de una noche estupenda y muy divertida, como ella misma reflejó en sus redes sociales: «En estos tiempos, entre otras muchas cosas, hay que apoyar la cultura, cómo disfruté, y qué segura me sentí ayer viendo The Hole Show. Un planazo para alegrar la noche».