La separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez a comienzos de este año no ha afectado en nada a la relación que la venezolana sigue manteniendo con las tres hijas mayores del cantante. Siempre han estado muy unidas y esa complicidad forjada a lo largo de todos estos años permanece intacta, aunque ya no se vean tanto como antes. La sintonía ha quedado de sobra demostrada en el acto que han protagonizado Fabiola Martínez y Eugenia Osborne, la mediana de las hijas del artista. Ambas amadrinan desde 2018 la asociación Pequeños Luchadores y ahora se han convertido en embajadoras del proyecto cuyo objetivo es la entrega de pañales adaptados para prematuros.

Fabiola y Eugenia han dejado patente sus diferentes estilos. Casual la primera y más clásica y romántica la segunda. Puestas a elegir y, aunque el look de la la ex de Bertín no tiene ninguna pega, nos quedamos con la elección de la hija del cantante.

Fabiola Martínez y Eugenia Osborne, dos looks muy diferentes

Eugenia se decanto por un look clásico en blanco y negro, pero con un toque romántico. Unos pantalones negros rectos

con pinzas que combinó con una camisa blanca, la gran protagonista, con unas mangas fruncidas. Como complementos, un cinturón de cuero de Hermès y unos zapatos anudados con cintas doradas y un detalle joya. Un look atemporal, formado por esos básicos que deben estar en todos los armarios y que estas fiestas navideñas puede ser la perfecta inspiración para algunos de los compromisos familiares y sociales.

Por su parte, Fabiola se decantó por un look menos serio. Eligió unos pitillos vaqueros, que acompañó con un top blanco asimétrico con volante y una chaqueta tipo esmoquin con un estampado muy otoñal. Al igual que Eugenia llevó un cinturón nude, el mismo tono que eligió para sus salones.

Un estilismo formado también por piezas básicas, al que los vaqueros le dan un toque más relajado e informal, que encaja como outfit de trabajo para el día a día.

La experiencia que les une, más allá de la relación familiar

Para Fabiola y Eugenia este ha sido un acto muy emotivo, que incluso hizo que a la hija del cantante se le saltaran las lágrimas en algún momento.

Ambas saben lo que es tener un hijo prematuro. Kike, el hijo mayor de Fabiola y Bertín nació de forma prematura y con una parálisis cerebral debido a una infección de listeria durante el embarazo. Por su lado, Eugenia dio a luz a las mellizas Sandra y Leticia a los seis meses de gestación, y ocho días después Leticia falleció.

Esta experiencia ha hecho que ambas estén todavía más unidas, y a punto de cumplirse un año de la separación de Bertín y Fabiola, la modelo continúe muy presente en la vida de las tres hijas del cantante, a las que sigue considerando su familia.