La presentadora nos ha enamorado con un look de lo más chic, perfecto para la primavera, que, para nuestra sorpresa, no es un vestido.

La primavera comenzó hace ya algo más de un mes y, como cada año por estas fechas, nuestras prendas y complementos ya han empezado a llenarse de todos los colores del arcoíris y a estamparse con las flores más llamativas y bonitas. Si en otoño e invierno nuestros looks destacaban por los tonos tierra y las tonalidades oscuras; los meses de primavera y verano nuestro armario se llena de los colores más chillones y vibrantes. ¡Y eso nos encanta! No hay más que ver los looks que las famosas más estilosas eligen para pisar los platós de televisión o los estilismos con los que las influencers posan en sus cuentas de Instagram para darse cuenta. ¿La última? Anne Igartiburu, que ha querido apostar por un diseño de lo más chic para posar en redes sociales y enamorar a followers y telespectadores.

La presentadora más elegante de Corazón de La 1 de TVE sorprendía a la audiencia con un look muy chic, repleto de flores y colores que le sentaba de maravilla. Un estilismo que, si bien lo parecía, no se trataba de un vestido; si no más bien de un conjunto de falda y blusa de lo más ideal. Un dos piezas perfecto para los meses de primavera que hemos encontrado en la web de una conocida marca y que ahora queremos incluir en nuestro armario. ¡Es que es maravilloso!

El conjunto de dos piezas más bonito de la primavera lo tiene Anne Igartiburu

Se trata, como ya hemos dicho, de un conjunto de dos piezas formado por una blusa y una falda. Concretamente por un blusón de mangas largas y abullonadas con hombrera y goma en bajo y una falda larga con diseño de panales. Un conjunto de estampado floral en tonos naranjas, rojos y rosas sobre fondo crudo que le favorecía especialmente a la periodista y que podemos encontrar en la web de Koker, la marca que lo firma, bajo el nombre de Conjunto Jazmín y con un precio de 50,99 euros.

Es, sin duda, un dos piezas de lo más chic, por lo que no nos extraña lo más mínimo que, además de a Anne Igartiburu, también haya conquistado a otras famosas. Entre ellas, a Marina García, la concursante de La isla de las tentaciones, que lo llevó en uno de los debates del reality show hace unas semanas y, como la presentadora de las Campanadas, también nos enamoró a todos.