Marta Pombo es ya una de las favoritas de todos los eventos en los que hace aparición. Su estilo y buen gusto la posicionan entre las invitadas más top del momento. Las apariciones de la hermana de María Pombo son cada vez más esperadas, porque sus estilismos se han convertido en toda una referencia de estilo entre las chicas que siguen el estilo 'Cayetano' y su último look ya se cuela en las lías de las invitadas mejor vestidas de este otoño-invierno. La influencer acudió este fin de semana a una boda en Palma de Mallorca en la que dejó patente su gusto por los diseños de la firma del momento, 'The IQ Collection', la marca de Inés Domecq y Virginia Pozo, que ya es una de la preferidas de las invitadas más sofisticadas.

Se trata de un conjunto de dos piezas, en color gris verdoso, de cuerpo cruzado y falda midi de tiro alto. Un modelo original tul que cubría escote y mangas. Completó el look con unos zapatos de salón con correa al tobillo de color negro, y una estola de pelo en marrón que le daba el toque refinado que Marta luce como nadie.

Marta Pombo y su lección de dos piezas de invitada de The IQ Collection

Como es habitual en ella, cuando acude a una boda, Marta Pombo confía en los prendas más tradicionales y clásicas. Esta vez ha confiado en la marca de 'The IQ Collection' para crear su último gran look de invitada. Fue una de las mejores vestidas del enlace en el que brillo con un dos piezas muy elegante. También marcó la diferencia en el estreno del documental de las Pombo donde arrasó con un vestido con aires del Sur. Esta vez, con este último conjunto, ha demostrado que con un look oscuro se puede triunfar en una boda de día. Y es que su look es una mezcla perfecta de colores aptos para el invierno.

Marta se enfundó en este dos piezas con estilazo. El top, entallado, destaca por su patrón cruzado en el pecho, su manga larga con los hombros ligeramente picudos y las mangas acabadas en campana. También nos gusta mucho su cuello alto ideal para cuando bajan las temperaturas. Es el top 'Kenneth', cuesta 130 euros y está disponible de la talla XS hasta la M. Lo dicho, una prenda que brota una elegancia exquisita.

La joven combina el cuerpo con la falda 'Caleb', una prenda pensaba para ir a juego. Destaca por su largo midi de tiro alto en el mismo color, y su corte voluminoso. Esta pieza está valorada en 140 euros, y la puedes encontrar en varias tallas: desde la S, hasta la XL.

Los zapatos de punta redonda son una opción elegante y cómoda para lucir con una falda midi. Los de Marta son de la marca española 'Lola Cruz', de estilo salón y hechos en piel. Llaman la atención por la correa al tobillo y por su tacón tipo bloque de 12 centímetros. Eso sí, lleva una plataforma forrada de 3 centímetros. Cuestan 239 euros, con números del 35 al 40.

Sin duda la hermana mediana de las hermanas Pombo, se ha convertido en talismán para cualquier firma que quiera posicionarse en el top de las invitadas más 'pijas' y casi sin quererlo es ya todo un icono de estilo.

Su peinado de invitada: un semirrecogido con accesorio

En todas las listas de peinados de invitada los semirrecogidos están en el 'top. Y, efectivamente, el de Marta Pombo nos sirve de inspiración ya que es muy fácil, versátil y adaptable. Solo tendrás que hacer ondas suaves en tu melena, recoger la parte alta del cabello con un adorno para le pelo, el de la influencer en forma de flor es de la firma española 'Deluem'.

Se trata de uno de los mejores peinados con accesorios para pelo liso o rizado, ideal para una boda o para a cualquier parte si te molesta el pelo en la cara y, además, de acabado muy sofisticado.