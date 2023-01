A estas alturas de la vida, nadie puede negar que Eugenia Silva es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. De hecho, solo hay que echar un vistazo a su currículum de looks para darse cuenta de ello. La modelo, que ha pasado décadas deslumbrando sobre las pasarelas y ha sido imagen de muchas de las firmas más importantes de la industria de la moda, ahora se ha establecido como un auténtico icono de estilo tanto en las alfombras rojas, como en su día a día.

Lo cierto es que Eugenia, con el paso de los años, ha ido ganando confianza en sí misma y descubriendo qué prendas le funcionan mejor, algo que la ha convertido en fuente de inspiración para muchas de nosotras. Tanto es así que no podemos evitar ir corriendo a fichar cada estilismo que cuelga en su cuenta de Instagram, donde ya acumula casi 380.000 seguidores. Y sin ir más lejos, hoy nos ha vuelto a conquistar con uno de esos outfits que tanto nos gustan. ¿El motivo? Está compuesto por prendas sencillas que deben formar parte del armario cápsula de cualquier mujer. Además, este look también es el perfecto comodín cada vez que se nos plantea el eterno dilema del ‘qué me pongo’.

Eugenia Silva tiene el look que te resolverá toda la semana de trabajo (tengas la edad que tengas)

Reconozcámoslo: el conocido fondo de armario (ciertas prendas y accesorios que nunca pasan de moda y que al combinarse unas con otras componen una gran cantidad de estilismos infalibles), es capaz de sacarnos de cualquier apuro. Y es que el armario cápsula constituye el fundamento de cualquier guardarropa y, en realidad, hasta puede conformar por sí mismo un vestidor completo.

¿Entre las piezas clave que lo componen? Todas las que ha añadido a su look Eugenia Silva: una camisa blanca oversize, un jersey de cuello alto básico, unos pantalones de pinzas y unas zapatillas chic.

Y si todavía te falta alguna pieza de este look, aquí va nuestro consejo: aprovecha que ya estamos en las segundas y terceras rebajas para hacerte con todo. Este combo de básicos es todoterreno y funciona en casi cualquier escenario del día a día. ¡Sigue bajando para ver al detalle el look de la modelo!