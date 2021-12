La imagen para Eugenia Silva es parte de su trabajo diario. Además de madre, es una empresaria de éxito y modelo internacional que tiene que lucir siempre bella. Saber vestir bien en cada momento es una de sus principales cualidades. ¡Nadie mejor que ella para servirnos de inspiración!

El estilo ‘sporty chic’ de Eugenia Silva rejuvenece a cualquiera

Nos encantan todos los outfit que Eugenia Silva cuelga en sus Redes Sociales. Siempre nos sorprende con prendas sofisticadas y de última tendencia. Nos enamora en clave festiva, con ropa de ‘andar por casa’ y hasta en ‘chándal’. Y es que como dijo Coco Chanel: “No es la ropa, es la clase”. Y clase es precisamente lo que despide la modelo en cada uno de sus looks.

En su última fotografía nos ha dejado claro que se puede ir en sneakers y pantalones deportivos y ser la mejor vestida del lugar. Eugenia lleva una sudadera granate de la firma Sporty & Rich, gorra de Ralph Lauren, y joyas de Rabat. Un conjunto comodísimo que completó con zapatillas a la última de New Balance. La modelo añadió al conjunto una camisa con el cuello subido que da ese punto elegante y rejuvenecedor a su estilismo.

Vestir cómoda y no parecer descuidada es posible

Las tendencias cambian a la vez que lo hace nuestro estilo de vida. La llegada de la pandemia, las restricciones de movilidad y la imposición del teletrabajo han hecho que pasemos más tiempo en casa, del que solíamos pasar antes. Nuestra vida social se ha visto mermada y pasamos de elegir looks formales y arreglados para salir a calle con nuestros conocidos, a necesitar prendas cómodas para estar en nuestro hogar las veinticuatro horas; sin necesidad de estar en pijama.

Por suerte, los diseñadores y las marcas de moda han ampliado su campo de diseño y se han atrevido a lanzar líneas confortables. Son colecciones en clave comfy con pantalones, camisetas, sudaderas, suéter y hasta camisas, donde el algodón es el tejido (precisamente por su tejido extra suave). Podríamos decir que Eugenia Silva ha hecho suya esta tendencia y lo mejor es que el suyo es un conjunto muy bonito que no te querrás quitar en todo el día.

En esta corriente de moda, el calzado juega un papel fundamental. Y como el objetivo principal es ir cómoda y evitar los tacones, la opción correcta pasa por elegir las zapatillas más punteras en ese momento. En este sentido, las deportivas New Balance de Eugenia son una pieza clave del conjunto. Y es que además de ser muy transitables, están de actualidad entre las que más saben de moda y son aptas para cualquier tipo de look. Aunque las suyas son lo más ‘top’ del momento, basta con combinar prendas deportivas con snearks blancas clásicas que no sean excesivamente deportivas.