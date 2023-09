Amaia Salamanca ha sido el centro de atención en el FesTVal de Vitoria. La alfombra roja del photocall de la serie 'Todos mienten', que celebra este año su edición número 15, ha estado plagada de grandes estrellas. Y aunque hay muchos estilismos que nos han gustado, hay uno que se han dejado ver por encima de los demás. Y es el que ha llevado la actriz.

Para acudir al evento arriesgó en su estilismo con un conjunto compuesto por una chaqueta y una falda a juego. Su look —que jugaba con dos prendas de estilo militar, tanto en la parte superior como en la inferior— nos viene a anunciar una de las tendencias de la temporada otoño-invierno 2023/24.

¿La clave del estilo la actriz para crear un estilismo impecable? Combinar piezas del mismo estilo con otras más sobrias (como sus botas altas negras que son camperas y de ante) para crear la armonía perfecta. El resultado: el uniforme ganador para esta temporada (si te atreves, claro).

Esta propuesta de estilo de Amaia es un sueño para las chicas que se atreven a arriesgar. Es maximalista, y está compuesto por una casaca y una falda de estilo Army. Según vemos, las piezas de estilo militar (y en concreto los pantalones cargo, estampados de camuflaje y las casacas militares) están arrasando en pleno apogeo de los 90s.

Amaia Salamanca nos trae de vuelta el estilo 'Army' más rompedor: casaca militar y falda a juego

Amaia Salamanca nos tienen acostumbradas a ese estilo moderno y sensual que nos encanta. En esta ocasión, y como siempre, su look ha sido un acierto en toda regla. Las chaquetas de estilo militar llevan varios años siendo tendencia, y más aún si se llevan de un forma rompedora como ha hecho ella. No ha necesitado más complementos que un par de anillos en sus dedos para hacer de su look el más llamativo del photocall.

De la chaqueta destacamos el corte a la cintura, por lo que es ideal para casi todas las siluetas y te da la opción de llevarla con prendas de todo tipo. También nos gusta mucho su reluciente color rojo, que ayuda a resaltar el negro de los botones y los bolsillos.

Y, si bien es cierto, que tiene ciertos aires masculino, esta chaqueta es fácil de defender con casi cualquier prenda. ¿Cómo llevarla? Sobre pantalones vaqueros de pitillo que vuelven a estar de moda, por ejemplo, y una camisa blanca. Eso sí, para darle un toque más femenino añade unos stilettos.

En cuanto a la falda, es tableada y con una sofisticada abertura en el lateral que derrocha mucho estilo y un aura sensual increíble.

En resumen, las dos prendas de Amaia Salamanca son versátiles. El traje de chaqueta y falda podrá usarlo en diferentes ocasiones, más o menos importantes. Pero también podrá sacarle partido por separado, la chaqueta cropped es genial para todo tipo de pantalones de tiro alto. Tener una falda roja de corte lápiz y de largo midi es muy la mejor opción para llevar con camisa blanca o cualquier otro estilo de top.