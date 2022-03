Primavera, ¡por fin! Sí, todavía faltan unas semanas, pero parece que va en serio y vamos a vivir la primavera como nos gusta y nos ha gustado siempre. Sin mascarillas, con sonrisas infinitas, con eventos donde luciremos nuestras mejores galas, y un guardarropa cargado de tonalidades vibrantes y mucha, mucha moda. Vestirnos de blanco, con prendas de satén, gasa, tejidos finos… de largo, larguísimo, o de corto, cortísimo pero sin abrigos pesados, ni dobles capas.

Las famosas que más saben de moda, ya llevan las últimas tendencias de primavera

La primavera es mucho más que una estación. Es una buena oportunidad para destaparnos, y vivir con la alegría que tantos nos merecemos. Este nuevo fashion viene cargado de glamour, diseño, colores fuertes y alegres… donde también hay hueco para el blanco inmaculado o las tonalidades grises y sofisticadas. Lucir cuerpo y piel es una de las tendencias clave de este año y el vestido cut out que lleva Raquel Sánchez Silva es una muestra de ello. Por su parte, Pilar Rubio demuestra que un traje de chaqueta con bermudas, confeccionado en tweed, puede convertirse en la prenda más sexy si la llevas con actitud.

Aunque todavía estamos sorteando las olas de la Covid, se nota en el street style las ganas de vida y color. Este año, y como viene siento habitual, los tonos rosas empolvados que ya lucen con dulzura en sus outfits las hijas de Bertín Osborne, –Claudia, Eugenia y Alejandra-, seguirán siendo la paleta protagonista de la primavera. A la cabeza del estilo está María Pombo que tiene claro que un traje sastre en color gris en la mejor inversión que podemos hacer para nuestros primeros looks de la temporada. Y no podía faltar el tono por excelencia: el blanco, perfecto para llevar durante el día en contraste con la piel que ya comienza a broncearse. En este sentido, Elena Furiase ha encontrado el traje con cuello esmoquin perfecto para deslumbrar en cualquier evento que se precie.

El estilo clásico nunca pasa de moda

Los jeans, las americanas, las chupas de cuero de todo tipo, el jersey, las botas y un montón de prendas más de fondo de armario siempre funcionan. (Sí, también esta primavera 2022). En este sentido hay combinaciones predilectas para dar el clavo y acertar siempre. La verdad es que no está de más tener un par de conjuntos perfectos para apostar a lo seguro. Y es aquí donde Norma Duval nos da una lección de estilo. Defiende a la perfección el binomio blanco y negro con un conjunto cómodo y tradicional formado por unos pantalones negros de campana y una camisa con transparencias. Es una opción estupenda para presumir de elegancia y apostar a lo seguro.

Pero que sea clásico y sencillo, no quiere decir que sea aburrido. Isabelle Junut es una mujer que lleva por bandera el menos es más. Ella es tradicional, viste muy bien, sin necesidad de acompañar sus looks con florituras y el resultado siempre es impecable. El de hoy es discreto, sobrio, pero muy acertado: Jeans de estilo culotte, para parecer más alta, camiseta básica y blazer. Así, sin grandes detalles pero con muy atractiva, ha dado en el clavo con su look. Este, además, es muy fácil de copiar porque en cualquier armario, en cualquier cajón de ropa, están estas prendas tan simples, como funcionales. Ahora sí, te dejamos en nuestra galería todos las tendencias a las que hacemos referencia en este artículo.