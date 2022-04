La nueva americana verde neón de Malú llega para hacernos la vida más alegre y optimista. Puedes pasar con ella del día a la noches de primavera y confiar en todas sus posibilidades. Sin duda, no hay color más vivo para dar a nuestros looks un aire fresco y renovado.

Así lo hemos podido ver en la cantante en su última aparición en televisión. La madrileña asistió este martes al programa El Hormiguero y no pasó desapercibida. Lució un outfit de tres piezas compuesto por una blazer fluida en color verde neón con un botón y cuello solapa, un top negro y un pantalón de talle alto ajustado y de efecto cuerpo al que añadió unos salones de punta fina. El conjunto, en su totalidad, es perfecto para dar la bienvenida a la nueva temporada. ¿Un plus? Es la pieza ideal si queremos lucir moreno.

Malú nos inspira ganas de buen tiempo con su nueva americana verde neón

Aunque el color del año es el morado ‘Very Peri’, con el cambio de estación no dejarás de ver prendas teñidas de verde en su tonalidad más flúor. Sin duda es uno de los colores de esta temporada y podrás encontrarlo en faldas, vestidos, chaquetas y pantalones. No hay más que ver los looks que nos dejó la Semana de la Moda de París.

La clave para llevar una americana al terreno más elegante está en la tonalidad de las otras piezas que culminan el conjunto. En este sentido el negro hace un match perfecto con el verde y será la combinación ganadora. Otro color con el que encaja a la perfección es el blanco, en todas sus gamas. Y si eres de las que arriesga sin miedo, prueba ha mezclarlo con el naranja o el morado y… Éxito seguro.

La cantante vuelve a subirse a los escenarios

Malú asistió al programa de Antena 3 para presentar la gira de su nuevo albúm ‘Mil batallas’. Con esta noticia tan esperada, la compositora vuelve a subirse a los escenarios casi cuatro años después. Será a partir del 12 mayo y comenzará en Madrid. «Tengo mucha ilusión por subirme a un escenario, y no tanto miedo», ha dicho.

Además es la primera vez que volverá a cantar frente al público después de haber sido madre de su primera hija; Lucia, junto a Albert Rivera, en el mes de junio del año 2020, momento en el que la artista decidió centrarse en el cuidado de la pequeña y posponer su carrera durante un tiempo.