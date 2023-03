No hay tendencia que se le resista y su condición de reina no le impide arriesgar y, en ocasiones, mostrar más centímetros de piel de lo que solemos ver en el resto de las royals. Pero aunque sus atrevidos looks han despertado más de un debate, doña Letizia continúa con su ruta de estilo, perfectamente asesorada por su estilista Eva Fernández. ¿El resultado? Una Reina que despierta pasiones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, elegante, bien vestida y que sabe que la moda también es un vehículo de expresión. Lo ha hecho luciendo prendas de materiales reciclados o confeccionados por mujeres víctimas de la violencia sexual.

En el último acto al que ha acudido con el Rey Felipe VI, presidiendo el XXI Concierto “In Memoriam” Víctimas del Terrorismo, en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid, la Reina ha sacado su lado más sexy con un vestido drapeado, marcando silueta y enseñando pierna.

Con este vestido regresa a la versión más fashion, después de unas salidas en las que la tónica general han sido los looks mas ejecutivos y clásicos. Y también vuelven la Reina que pisa fuerte y nos encanta. El vestido largo en tono grisáceos satinado, con efecto tie dye, que enmarca su figura, de manga francesa, con un drapeado en la zona de cintura y una gran abertura, que deja al descubierto al andar gran parte de su pierna, es de las firma Cortana. Un diseño que ya va a formar parte de los más trendy de su armario y, también de los más especiales... Pero no es el único.

Los looks más impactantes de la Reina Letizia a lo largo de los años

Con este vestido hemos visto a la Reina de nuevo enseñando pierna, algo que siempre llama la atención. Pero no es la primera vez. Y no solo pierna, porque si algo caracteriza el estilo de doña Letizia es su eclecticismo, que tan pronto va de los vestidos más lady a los más rompedores.

Transparencias, escotes que se atreven a ir algo más allá de "políticamente correcto", piernas que se muestran por encima de la norma o espaldas al aire... Doña Letizia se ha atrevido con todo a lo largo de estos años y ha salido airosa de cada situación.

