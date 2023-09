Los días son cada vez más cortos, han bajado las temperaturas, la vuelta al trabajo ya es un hecho... ¡Ha llegado septiembre! Y como cada año que nos enfrentamos a un nuevo curso, también se aproxima el momento de hacer el temido cambio de armario. Y ojo, porque esta labor también incluye a los bolsos.

Lo cierto es que en los meses más calurosos del año solemos apostar por los capazos, los diseños de crochet y otros modelos a todo color. Sin embargo, cuando se acerca el otoño necesitamos diseños más prácticos, que nos proporcionen comodidad pero sin arrebatarnos ni una pizca de estilo. ¿Una buena alternativa? Los bolsos bandolera. Eso sí, la clave para triunfar ahora con ellos es elegir modelos originales pero que a la vez no dejen de lado su cualidad principal: la funcionalidad. Y el bolso que acaban de estrenar Laura Matamoros y Anita Matamoros cuenta con todos los requisitos para convertirse en un imprescindible esta temporada.

Las hermanas Matamoros ya tienen en su armario el bolso más especial del próximo otoño

Una de las búsquedas más repetidas en Google estos últimos días ha sido: "Qué tendencias van a reinar este otoño 2023". Pero en la lista le sigue otra búsqueda, y es la de: "Qué bolsos se van a llevar esta temporada". Y lo cierto es que no nos extraña nada, ya que más allá de su cualidad práctica, los bolsos tienen la indiscutible capacidad de elevar e incluso hacer redondo hasta el estilismo más sencillo. Y por este motivo, vale la pena dedicar un tiempo a encontrar el modelo perfecto, aunque puede que ya lo hayas encontrado. Y es que después de ver el nuevo bolso favorito de las hermanas Matamoros, es posible que también se convierta en el tuyo.

El diseño, que pertenece a la nueva colección de la firma Maje, está elaborado con cuero y cuenta con una original asa adornada de ojales. ¿Lo más? Sus flecos y pespuntes, que le aportan al bolso un toque chic ideal tanto para los looks del día a día como para eventos más especiales.

Aunque lo que más nos gusta de este bolso no es nada de eso, sino su color metalizado, que lo convierte en un complemento galáctico que no pasa desapercibido (y funciona a cualquier edad). ¿Su precio? 315 euros. ¡Date prisa si no quieres quedarte sin él!