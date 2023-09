En cada temporada de moda, el mundo del calzado se renueva, dando paso a nuevos diseños que emergen con la intención de destronar a las tendencias anteriores. Este año, hemos sido testigos de la llegada de cortes novedosos que han afectado incluso a los estilos más clásicos, como las botas. Hoy, Laura Matamoros ha estrenado las botas con uno de los diseños más buscados del momento. ¿Qué firma low cost se escondía tras este diseño tan original? Te contamos todos los detalles sobre su look y sobre este nuevo calzado a continuación.

Un ejemplo de esta revolución fue la introducción de las "joots", una fusión entre las botas de punta y los vaqueros, presentadas por la firma Loewe la temporada pasada. Además, Givenchy también ofreció su versión de este calzado, que algunos han apodado como "pantabotas" o "botas polaina". Estas botas se caracterizan por su caña alta cubierta por un dobladillo que imita el bajo de unos pantalones anchos.

Sin lugar a dudas, estas nuevas propuestas están destinadas a conquistar el mundo de la moda y a desbancar a tendencias anteriores, como las manidísimas botas cowboy o las botas de agua. No obstante, también debemos destacar que las botas por encima de la rodilla, conocidas como "over the knee" en inglés, mantienen su reinado y siguen siendo una elección popular entre las más atrevidas.

Laura Matamoros apuesta por las 'pantabotas' que las fashionistas quieren tener

Laura Matamoros ha dado un paso audaz al estrenar la versión económica de este codiciado calzado que se encuentra disponible en Zara. La influencer optó por unas impresionantes botas beige que capturan la esencia de esta nueva tendencia. Combinando estas botas con un conjunto en negro, compuesto por una bomber y una falda mini, la hija de Kiko Matamoros ha demostrado una vez más su destreza como coolhunter.

La versatilidad de estas botas beige las hace perfectas para una amplia gama de prendas, desde faldas mini hasta shorts, e, incluso, pantalones baggy. Su color neutral las convierte en un complemento versátil que se adaptará a todos los looks informales que quieras crear.

Lo más sorprendente es que estas botas, que ya están generando un gran revuelo, están disponibles a un precio muy asequible de 49,95 euros en la página oficial de Zara. Sin embargo, debido a su alta demanda, es probable que no permanezcan en las estanterías por mucho tiempo. La web ya anuncia de algunas tallas, con un cartel de 'pocas unidades', que a este calzado le quedan los días contados y que las más 'fashionistas' ya están al acecho.