Las influencers quedaron para pasar el Viernes Santo juntas y coincidieron llevando la misma mascarilla. Un modelo de flores que no puede gustarnos más.

Por muy surrealista que nos parezca, el complemento estrella de los últimos meses es (y lamentablemente será) la mascarilla. Ni los bolsos ni los cinturones ni los sombreros ni las riñoneras, las mascarillas se han convertido en una pieza indispensable de todos y cada uno de nuestros looks y, queramos o no, debemos llevarlas a todas partes. Desde que hace ya más de un año el coronavirus se convirtiera en el centro de nuestras vidas, este trozo de tela o celulosa ideado para cubrir boca y nariz nos acompaña en nuestro día a día y complementa nuestros estilismos de la forma más inesperada. Lo que ha hecho que se convierta en un elemento fashion más de nuestro armario. Ahora son una pieza más de nuestros modelitos y buscamos que tengan ese toque chic para que no estropeen demasiado nuestro conjunto. O si no que se lo digan a Laura Matamoros y a María Pombo, que coincidieron ayer llevando la misma mascarilla ¡y no podía ser más bonita!

Las influencers fueron las primeras en buscar las opciones más originales para que la mascarilla no echase nuestro look a perder. De hecho, fueron ellas las primeras que empezaron a cubrirlas con pañuelos de sea, al más puro estilo bandido, y las que comenzaron a usar modelos de tela con bonitos estampados. Un tipo de mascarilla deluxe que ahora reina por todas las calles y que Laura Matamoros Y María Pombo llevan como nadie. Y es que ambas confían en la misma marca para cubrir la mitad de su rostro.

Laura Matamoros y María Pombo coinciden llevando la misma mascarilla de flores

Ayer mismo, las dos reinas de Instagram quedaron para pasar el día juntas y, aunque sus estilismos eran bastante diferentes, sus mascarillas eran idénticas. La exganadora de GH VIP y la madre primeriza coincidieron llevando una mascarilla de tela ajustable con un bonito estampado floral en tonos azules. Concretamente, el modelo Lagoon de Maskk, una de sus marcas preferidas a la hora de elegir mascarilla. Se trata de una mascarilla social altamente respirable con correas ajustables para una mayor comodidad, hecha con materiales extremadamente suaves que proporcionan un toque perfecto y con un diseño que busca que la protección personal sea menos fría y más divertida.

«Pin y Pon con la misma mascarilla»; escribía María Pombo en sus redes sociales al darse cuenta de que ambas lucían el mismo modelo de mascarilla. Pero pronto no serán las únicas en llevarla, pues estamos seguras de que muchas nos haremos con el mismo diseño. ¡Es ideal!