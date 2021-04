La influencer y otras muchas famosas como Tamara Falcó, Estela Grande, Sara Carbonero o Adriana Abascal han dejado claro que necesitas un pañuelo esta temporada.

Estas vacaciones de Semana Santa el buen tiempo, por fin, ha comenzado a asomar por la ventana y nuestras ganas de hacer planes al aire libre han aumentado considerablemente. Es normal. Cuántos más grados marcan los termómetros, más ganas tenemos que salir a la calle, de comer en terrazas o parques y de estrenar aquellas prendas primaverales que compramos rebajadas a principios de enero. Y, sin lugar a dudas, esperamos que en las rebajas os hicieseis con un pañuelo; pues se han convertido en el complemento estrella de los meses de buen tiempo y son muchas las famosas que ya se han atrevido a lucirlo en sus looks más arriesgados.

El pañuelo es ese accesorio que, aunque nunca se ha ido del todo, esta temporada de primavera viene pisando más fuerte que nunca. El verano pasado ya lo vimos convertido en la prenda perfecta. Y es que fueron muchas las influencers que se lo colocaron a modo de top o bandeu en sus looks más arriesgados; dando un acertado toque de color y originalidad a sus estilismos. Sin embargo, estos meses vuelve a su forma más tradicional, como turbante, felpa o al más puro estilo bandana; pero también cubriendo nuestras bocas siendo la alternativa más glamurosa a la mascarilla en tiempos de coronavirus.

La últimas en llevarlo a modo pirata han sido Laura Matamoros, su excuñada Estela Grande y Adriana Abascal; que han posado en sus respectivas cuentas de Instagram con estilismos muy sencillos a los que les han querido dar un toque muy trendy gracias a sus originales pañuelos. También se lo hemos visto a Sara Carbonero, Tamara Falcó y a Olivia Palermo, que dentro o fuera de nuestras fronteras han querido protegerse de la COVID-19 enmascarando su mascarilla con este accesorio, al más puro estilo bandido.

Sin embargo, si debemos darle el título de las reinas de este complemento a alguien, este debe ir para Irene Rosales y Rocío Flores. Las exconcursantes de Gran Hermano Dúo y Supervivientes respectivamente ya lo lucían el año pasado a modo de bandana y lo complementaban con sus looks más sencillos y apropiados. Este año, no obstante, aún no se han decidido a llevarlo pero esperamos impacientes que lo hagan y nos deleiten a todas con su accesorio estrella. ¿Y vosotras, os animáis a liaros la manta a la cabeza (y nunca mejor dicho?