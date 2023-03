El inicio de la primavera nos está dejando un tiempo espectacular y ya estamos aprovechando para estrenar todas esas prendas de entretiempo que tanto nos gustan. Lo cierto es que todavía refresca cuando cae el sol, por lo que seguimos necesitando una prenda de abrigo ligera para no pasar frío. Laura Matamoros lo sabe y se ha hecho con una blazer cortita que nos ha enamorado a primera vista. Si quieres descubrirla, sigue leyendo, te la enseñamos con detalle en este post.

Si hay una prenda de abrigo por excelencia de la primavera (con permiso de las gabardinas) esas son las blazers. Son un básico imprescindible en todo fondo de armario y no nos pueden gustar más. Este año, las favoritas son a todo color, aunque siempre está bien tener alguna en un tono más neutro. Esta que te vamos a enseñar te va a encantar porque tiene detalles que elevarán tu look en cuanto te la pongas.

El look 'comfy' y estiloso de Laura Matamoros

Laura Matamoros suele optar por la comodidad para su día a día, pero eso no significa que pierda estilo. De hecho, no pierde ni una pizca. La hija de Kiko Matamoros siempre nos enseña unos looks muy elegantes, ya sea para eventos o para diario. Esta vez no ha sido menos y nos ha sorprendido con un outfit muy cómodo a la vez que estiloso y favorecedor.

Se trata de un look sencillo pero muy chic formado por unos jeans, una blazer y unas zapatillas. Lo que más nos llama la atención es la blazer en color azul marino que es cortita y tiene unos bolsillos grandes a los lados. Es de Massimo Dutti y nos parece preciosa y perfecta para estas fechas, ya que encima está confeccionada en tejido de algodón y lino, que nos protege del fresquito de las mañanas y las noches, pero no nos da demasiado calor. Laura se la ha puesto a modo de top gracias a su cierre con tres botones que deja una apertura central muy favorecedora. Nos encanta.

Para combinar la chaqueta cortita, ha optado por unos jeans rectos, también de Massimo Dutti, cinturón marrón con detalles dorados de Yves Saint Laurent y unas Converse blancas.

¿Quieres descubrir el look entero con detalle?