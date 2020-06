Laura Matamoros ha demostrado saber combinar a la perfección prendas de tiendas low cost, como Zara, con aquellas más exclusivas de firmas de lujo. Una de sus firmas fetiche es sin lugar a dudas Christian Dior. En multitud de ocasiones la hemos «cazado» usando prendas y accesorias de esta marca. Ahora eleva un look clásico pero perfecto para volver a la oficina combinando low cost y lujo. Eso sí, el total del estilismo no es apto para todos los bolsillos.

Analizamos el impecable look de Laura Matamoros

La hija de Kiko Matamoros y Marian Flores ha combinado un short en negro, a pesar de que no estamos seguro parece que es un modelo de Christian Dior de lana y seda, cuyo precio es de 700 euros. Además, lo combina con una camiseta de manga corta de la misma firma de algodón y lino blancos con estampado “J’Adior 8” cuyo precio es de 620 euros. Un uniforme perfecto para volver a la oficina e ir cómoda y fresca sin la necesidad de renunciar a ir perfecta. Laura Matamoros ha tirado de low cost para compensar ese perfecto look y lo ha combinado con una americana de Zara. Eso sí, lo sentimos pero es de nueva temporada por lo que no está rebajada. Se trata de una blazer entalla de lino en color caqui con cuello solapa y escote pico con manga larga. El precio de esta prenda, mucho más accesible para todos, es de 79,95 euros.

Pero el punto álgido de su look llega de la mano (nunca mejor dicho) de su bolso. La influencer ha lucido el bolso Lady D-lite, también de Christian Dior, y con bordado cannage beige. El precio de este espectacular bolsito es de 3.500 euros. Un modelo coqueto y perfecto para todo. Aunque claro, no es apto para todos los bolsillos por lo que de momento lo descartamos de nuestra lista de deseos para estas rebajas. Os dejamos las imágenes del conjunto de Laura y de cada una de las prendas, que se han convertido en una auténtica obsesión para nosotros.