La primavera ya está aquí y, con ella, llegan los looks con prendas a todo color. Ficha estos jeans que te enseñamos de Laura Escanes.

La primavera ya ha llegado y no podemos estar más felices. El buen tiempo nos pone de súper buen humor y más aún si estas temperaturas agradables nos permiten ir estrenando nuevas prendas más coloridas y fresquitas. Laura Escanes, como nosotras, está pletórica y ya le ha dado la bienvenida a esta nueva estación con un look a todo color que nos ha encantado. ¿Quieres descubrirlo? Te lo enseñamos con detalle en este post.

Las tendencias para esta primavera nos encantan. Algunas de las que más veremos son las prendas con tejido denim, las transparencias y los estampados boho, pero hay otro estilo que no vamos a parar de ver estos próximos meses: el 'tie dye'. Este efecto vuelve a ser tendencia este año, pero ¿sabes cómo llevarlo con estilo?

El look más primaveral de Laura Escanes

Creíamos que no podía existir nadie con más ganas de primavera que nosotras, pero Laura Escanes nos ha demostrado que nos equivocábamos. La influencer, que está viviendo una etapa maravillosa tanto en lo profesional como en lo personal, no podía esperar más para estrenar un look a todo color y está más que contenta con el resultado. "¿Se notan las ganas que tengo de primavera y color?" comenta, dejando claro que está súper feliz de que la primavera esté aquí.

Se trata de un outfit que tiene como protagonistas absolutos unos jeans con efecto 'tie dye' que no nos pueden gustar más. Son súper originales: de talle alto, de pernera ancha y ligeramente crop, con un color que va de verde más clarito en la parte superior a un tono más oscuro en el bajo del pantalón. Ella los ha combinado con una camiseta blanca con cuello redondo cerrado y espalda estilo nadadora. Ambas prendas son de la marca High Spirits y nos parecen lo más para esta época del año.

Para rematar el look, Laura ha optado por unas gafas de sol en color verde, que combinan de maravilla con los tonos del pantalón. Es un modelo de Mó diseñado en acetato verde con silueta 'cat eye' y una bisagra circular a los lados.

Si te ha gustado tanto como a nosotras el look, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería para descubrir todos los detalles de las prendas. Las analizamos para ti... ¡No te lo puedes perder!