Nos hemos enamorado de las nuevas deportivas de estilo retro y metalizadas que Amelia Bono lleva con sus mejores looks de 'street style'

El mundo de la moda se ha hecho eco del fenómeno 'sporty' que está arrasando y la tendencia se ha colado en los looks de las famosas. Incluso en el de las más pijas. Ahora vemos genial salir de casa con deportivas, cosa que antes solo nos pondríamos para ir hacer la compra o para ir al gimnasio. Y es que los modelos que arrasan han demostrado que se puede ir cómoda, pero con estilo. La cuestión es que las celebridades más fashion se han obsesionado por un estilo de zapatillas: las retro. Se las ponen con todo, camisas, vestidos, faldas, trajes... y así hasta completar un amplio catálogo de estilismos para todos los gustos. Una de ellas es Amelia Bono, que apuesta por el estilo más clásico y femenino, pero (casi) siempre acompañando sus conjuntos con las deportivas como protagonistas.

Si quieres unas pero lo que te falta es inspiración, Amelia tiene la clave: las nuevas zapatillas metalizadas de Oysho. Están recién llegadas y son para llevar todo el tiempo. Además son muy parecidas a los diseños que la marca New Balance ha lanzado al mercado. Tiene la suela ondulada y un estilo 'running' súper juvenil. Aunque sea un calzado deportivo, también casan a la perfección con pantalones, sean anchos o pitillo.

Ella las lleva con un total look en color blanco formado por unos pantalones de campana de Zara y una chaqueta de borreguito de Massimo Dutti. Un estilismo ideal para le invierno. Pero debes saber que estas deportivas son atemporales y cuando llegue el buen tiempo solo solo te harán falta unos shorts y un crop top para conseguir un lookazo prácticamente sin esfuerzo.

Las zapatillas de estilo retro de Amelia Bono que cuestan menos de 40 euros

Aunque hoy es conocida principalmente por su labor como influencer de moda y belleza, Amelia Bono se dedica principalmente al mundo de los negocios. Pero, además, está muy conectada con el mundo fashion y no hay día que no nos sorprenda con prendas nuevas y modelitos favorecedores, que casi siempre encuentra en las tiendas low cost (algo que nos encanta).

Hoy nos ha enseñado su nueva compra de Oysho. Unas zapatillas de deporte estilo running con corte metalizado y toque de color granate en la lengüeta, las piezas laterales y la suela. Tienen un precio de 39,99 euros y no hay estilo con el que no se puedan usar: con vaqueros acampanados y chaqueta de cuero, con vestidos de largo midi, con ropa deportiva...

¿Por qué nos gustan tanto? Su diseño con aires 'retro' da a los outfits ese efecto noventero que está tan de moda. Y son muy ponibles. Unas deportivas que combinan con todo sin perder el 'glamour'.

Oysho lanza el clon de las New Balance retro más famosas

Las New Balance siempre son una apuesta segura, pero su precio no es apto para todos los bolsillos, así que Oysho ha creado esta versión ‘low cost’, que nos parece ideal. En su nueva colección para esta temporada, encontrarás el modelito que lleva Amelia Bono que son maravillosas para los looks diarios: cómodas, con estilo y muy fáciles de combinar.

Confeccionadas en tejido de muy buena calidad y con cierre de cordones, el clon (de Oysho) de las New Balance MT410 (de casi 100 euros) que ya se ha convertido en todo un éxito de ventas.