Begoña Gómez, con su imagen más sexy, eclipsa a todas las invitadas de la gala de 'Las top 100 mujeres Líderes'

Aún no nos hemos recuperado del despliegue de glamour de la red carpet de los Premios Feroz. Los meses de enero y febrero vienen fuertes y están plagados de eventos sociales llenos de rostros conocidos. Hoy, el Teatro Real de Madrid se ha convertido en el enclave perfecto para acoger la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Ponemos el foco en la alfombra roja previa en la que un desfile de mujeres, que poca presentación necesitan, nos han traído con sus looks algunas de las tendencias que veremos en los próximos meses. Analizamos los mejores estilismos de la noche y te contamos quiénes acertaron de lleno con sus looks.

La batuta la llevó Sonsoles Ónega que sustituyó en esta ocasión a Eva González, presentadora de otras ediciones. La cantante Conchita amenizó la velada, pero la actuación estelar vino de la mano de Chanel, representante de Eurovisión 2022, que puso a todas las invitadas a bailar, además de cantar su último single. Entre las invitadas a este evento estaban Begoña Gómez, Cruz Sánchez de Lara, Ana Botella, Susanna Griso, Nuria March, Sandra Barneda o Fabiola Martínez.

Las tendencias que despuntaron en el photocall

En la alfombra roja de la gala de Las Top 100 Mujeres Líderes, las tendencias han hablado por sí mismas. Se nota que acaban de terminar la Semana de la Moda tanto de París como la de Milán, pues estas mujeres líderes han venido aprendidas de casa. El paseíllo por delante del pohotocall ha reflejado hoy la elegancia y la diversidad del talento femenino. El negro, un eterno clásico de la moda, ha reinado en la paleta de colores de la noche; así como los vestidos largos de cóctel, con su caída majestuosa; también han sido protagonistas indiscutibles, el rojo, vibrante y apasionado, los escotes asimétricos, drapeados y alguna que otra lentejuela. Los destellos y acabados brillantes han acompañado a cada paso a estas mujeres con diseños que encapsulaban el espíritu triunfal de estas mujeres líderes cuyos méritos han sido reconocidos en esta ceremonia única.

El estilismo de Begoña Gómez más rompedor durante la gala de 'Las top 100 mujeres Líderes'

La primera dama fue una de las que más sorprendió en este photocall azul. En esta ocasión, aunque nos tiene acostumbradas a estilismos de estilo lady o trajes de dos piezas en tonos vivos, apostó por un vestido de paillettes efecto wet con escote asimétrico con el que se veía realmente impresionante. El diseño se adaptaba a la perfección a sus curvas y equilibraba su silueta. Ni una arruga, ni una costura. El estilismo le quedaba como un guante. Además, agregó un toque de rosa fucsia con una banda ancha en su cintura, algo que remarcaba especialmente su talle.

Desliza para disfrutar en la galería de los looks del resto de invitadas a esta gala tan esperada.