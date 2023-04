Tras un año de espera, ya está aquí la Feria de Abril. Seguro que llevas meses planeando en este momento y preparando tu traje de flamenca. Si aún no has elegido el calzado ideal para disfrutar al máximo de la fiestay y pasear sin descanso por El Real, te proponemos que lo hagas con uno 'Made in Spain' que no nos puede gustar más: las alpargatas.

Lo primero y más importante a recalcar es que nos aportan gran comodidad cuando tenemos por delante largas jornadas festivas. También dan un toque de estilo, aunque indudablemente todo el protagonismo vaya a parar al traje de flamenca. Lo mejor de las alpargatas es que existe tan amplia variedad que las hay para todos los gustos.

Las infinitas posibilidades de las alpargatas

En los últimos años, las alpargatas se han convertido en imprescindibles cuando llegan las cálidas temperaturas. Puedes llevarlas con vestidos, looks de invitada de boda... incluso son apta para las novias. Y, por supuesto, son el calzado más idóneo para conjuntar con los trajes de flamenca. Permiten un sinfín de posibilidades, así que si quieres una apuesta potente utiliza unas de cuña alta. Las que adjuntamos de la firma Macarena son ideales y alcanzan en total una altura de 11,5cm. Y aunque pueden resultar incómodas a primera vista, te aseguramos que no lo son. El cierre posee una cordonera acabada en pompón que no puede ser más bonito.

Si quieres llevar unas que tienen un punto característico que seguro eclipsarán todas las miradas, echa un vistazo a las de Star Love con lunares en color negro. Unas alpargatas con cuerdas dobles, horma redondeada con cuña de 8 centímetros y que disponen de una plantilla foamizada muy cómoda.

Colores tierra, tonos neutros, con hebillas o planas. Elige la que mejor va con tu vestido de flamenca. Si quieres un calzado ante todo cómodo para disfrutar sin parar un solo momento de la 'Feria de Abril' decántate por unas sandalias planas como las que verás a continuación de Naguisa de tiras anchas y cruzadas. Además, están sujetas al talón con una hebilla metálica. Un cómodo calzado que podrás estrenar ahora y llevar todo el verano. Otras alpargatas que nos encantan son las de Vidorreta con cierre de pulsera en color limón y confeccionada en piel serraje.