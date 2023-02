Las mejor y peor vestidas de la alfombra roja de los Premios BAFTA 2023

Descubre los mejores y peores looks de la red carpet de los Premios BAFTA 2023 y no te pierdas una sola tendencia de la temporada integrada por nuestras actrices británicas favoritas.

A menos de un mes de la celebración de los esperados Premios Oscar, que tendrán lugar el día 12 de Marzo, han tenido lugar esta tarde los Premios BAFTA 2023, los galardones más importantes del cine británico. El enclave ha cambiado por primera vez desde 2016. En lugar del mítico Royal Albert Hall, el escenario de esta gala ha sido el del Royal Festival Hall en el Southbank Centre, el centro de artes más espacioso de Europa. Los apodados "Oscar británicos" han sido dirigidos por la actriz Anya Taylor Joy, célebre por su actuación en "Gambito de Dama", y otros presentadores como Richard E Grant y Alison Hammond.

Lo mejor es que estos premios han coincidido este año con la London Fashion Week, dedicada este año a la diseñadora de moda Vivienne Westwood, recientemente fallecida. En este fantástico contexto, no podemos dejar de fijarnos en los estilismos de nuestras estrellas de cine favoritas. ¿Quién fue la mejor vestida de la red carpet de los Premios BAFTA? No te pierdas ni un detalle, ni una sola tendencia a continuación.

En el pódium de las películas favoritas y más nominadas han estado: "Sin novedad en el frente", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", " Tar" y "Todo a la vez en todas partes". Ana de Armas ha competido por la estatuilla en la categoría de mejor actriz protagonista con personalidades de la talla de Emma Thompson, Cate Blanchett, Viola Davis, Danielle Deadwyler y Michelle Yeoh. Aunque a la actriz cubana no tuvo muchas rivales en la red carpet. La actriz de "Blonde" llevó un precioso vestido en color rosa empolvado que nos enamoró.

Ana de Armas, Kate Middleton y Cate Blanchett brillan en la alfombra roja de los Premios BAFTA 2023

El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Kate Middleton, que durante 10 años no habían faltado a una sola gala de los Premios BAFTA, pero en 2021 no pudieron asistir por la pandemia del covid-19 y en 2022 tuvieron que ausentarse por problemas de agenda. Pero este año no se han podido resistir a darse un baño de masas entre las más grandes personalidades del cine británico. Como ya es habitual, la princesa de Gales ha lucido un espectacular atuendo de Alexander McQueen que nos ha dejado ojipláticas.

Si no queréis perderos ningún look de las anteriormente mencionadas, deslizad para ver la galería al completo. Otras muchas como Jamie Lee Curtis, Carey Mulligan, Dolly de Leon, Kate Hudson, Michelle Williams, Aimee Lou Wood​ o Emma Mackey, os esperan.